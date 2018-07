Suivez en direct vidéo la présentation de Gianluigi Buffon au PSG

Annoncé dans la capitale depuis plusieurs semaines, Gianluigi Buffon s’est engagé pour une saison, plus une autre en option, avec le PSG. La présentation de l’emblématique gardien italien sera à suivre en direct ce lundi 9 juillet à partir de 15h sur CNews.fr.

Paris a frappé un premier coup sur le marché des transferts avec la signature de Gianluigi Buffon, libre de tout engagement depuis la fin de son contrat avec la Juventus Turin. A 40 ans, le portier transalpin (176 sélections), considéré comme l’un des meilleurs gardiens de l’Histoire, s’apprête à vivre sa première expérience à l’étranger, après avoir gardé les buts de Parme (1995-2001) et de la Juve pendant 17 saisons (2001-2018). Et alors qu’il devait mettre un terme à sa carrière, il a été séduit par le discours des dirigeants parisiens, qui l’ont convaincu de poursuivre l’aventure en France.

«Pour la première fois de ma carrière, je quitte mon pays et seul un projet aussi ambitieux pouvait m’amener à prendre une telle décision. Je remercie le club et le président de leur confiance. Pour avoir suivi son incroyable progression ces dernières années, je sais les rêves qui habitent le Paris Saint-Germain et tous ceux qui le portent dans leur cœur. Je vais apporter toute mon énergie, toute mon expérience et toute ma soif de victoires pour aider mon nouveau club à atteindre les très grands objectifs qu’il s’est fixés», a-t-il confié sur le site du club.

«Son arrivée réaffirme notre volonté d’aller toujours plus haut, une ambition que nous entendons poursuivre avec une détermination toujours aussi forte», a déclaré, de son côté, le président Nasser Al-Khelaïfi. Le PSG et Buffon ont un objectif commun : celui de soulever une première Ligue des champions. Malgré son immense carrière, riche notamment de neuf titres de champion et quatre Coupes d’Italie, et trois finales de Ligue des champions disputées (2003, 2015, 2017), «Gigi», champion du monde 2006 avec la Squadra Azzura, n’a encore jamais remporté la plus prestigieuse des coupes d’Europe.

Reste à connaître quel sera son statut au PSG, qui dispose déjà dans ses rangs de Kevin Trapp et Alphonse Areola, devenu numéro un la saison dernière et qui n’envisage pas de revenir sur le banc. Mais Buffon n’est sûrement pas venu à Paris jouer les doublures de luxe. Même à 40 ans. Et même s’il sera suspendu pour les trois premiers matchs de Ligue des champions cette saison, après son expulsion en quarts de finale face au Real Madrid en avril dernier. A Thomas Tuchel de devoir gérer ce premier cas épineux.