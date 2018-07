France-Belgique : qui sont les joueurs les plus chers ?

La demi-finale de Coupe du monde ce mardi soir, à 20h, entre la France et la Belgique, va opposer deux des plus beaux effectifs du tournoi. Et c'est la France qui sort gagnante de ce match des marchés.

Ce sont en effet Kylian Mbappé (PSG) et Antoine Griezmann (Atletico Madrid) qui sont les deux joueurs les plus chers de cette confrontation, d'après l'Observatoire du football CIES. Les deux attaquants français sont cotés respectivement à 188,7 et 166,2 millions d'euros.



Le génial meneur de jeu belge, Kevin de Bruyne (Manchester City) complète le podium, avec une estimation à 165,3 millions d'euros. Il est suivi de très près par le puissant avant-centre des Diables rouges, Romelu Lukaku (Manchester United), dont la valeur est de 165,2 millions d'euros.

Au total, la France place treize joueurs dans ce top 20. La valeur marchande totale de ces Tricolores atteint environ 1,2 milliards d'euros. A contrario, celle des sept Belges est de 670 millions d'euros.

Le CIES avait déjà réalisé une étude des effectifs engagés dans cette Coupe du monde. Et avant même les exploits de la bande à Deschamps, la France était déjà l'équipe à la plus forte valeur marchande. Au total, celle des 23 Bleus était de 1,41 milliards d'euros. Les Tricolores devançaient l'Angleterre (1,39 milliards d'euros) et le Brésil (1,27 milliards d'euros).