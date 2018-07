Quand Thierry Henry signait un autographe à Antoine Griezmann enfant

Dans un documentaire sur la Coupe du monde 1998 récemment diffusé par W9, on peut voir Thierry Henry signer un autographe à un jeune Antoine Griezmann lors d'un entraînement des Bleus.

L'actuel n°7 des Bleus n'avait alors que... 7 ans. Face à cette petite tête blonde qui se faufile entre les jambes des adultes, Thierry Henry ne peut qu'acquiescer et signer son ballon, sans connaître son identité. A ce moment, quelqu'un prononce un commentaire se voulant humoristique, mais qui se révélera être prémonitoire : «c'est la relève».

Un document qui prend une nouvelle saveur à quelques heures de la demi-finale entre la France et la Belgique. Car vingt ans plus tard, Thierry Henry ne portera pas le maillot Tricolore mais celui du staff de la sélection belge. En face de lui, il retrouvera celui qui a bien grandit depuis et qui signe désormais les autographes aux enfants : Antoine Griezmann, aujourd'hui âgé de 27 ans et fer de lance des Bleus.

«Grizou» a lui-même publié et commenté cet extrait insolite sur son compte Twitter :

Mais le jeune Antoine Griezmann était loin d'être le seul enfant à idolâtrer les joueurs de l'équipe de France 1998. C'était également le cas d'un autre grand jouer qui va disputer ce mardi la demi-finale : Eden Hazard. Une photo qui a refait surface récemment montre le capitaine belge – et ses deux frères – arborant fièrement le maillot n°10 de Zinedine Zidane.