Tout savoir sur Marion Rousse, la consultante du Tour de France

Son arrivée a créé une petite révolution dans le monde du cyclisme. Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, souhaitait une présence féminine sur le Tour de France : c’est donc Marion Rousse, âgée de 27 ans et ex-cycliste professionnelle qui est devenue la première femme consultante sur la course.

Née en 1991 à Saint-Saulve, dans le Nord, elle grandit dans la région, à Grand-Fayt. Dès son plus jeune âge, Marion Rousse est attirée par le vélo, ayant grandi dans une famille de passionnés de cyclisme.

Une ex-cycliste professionnelle

Pourtant, son père refuse qu’elle en fasse, ce qui l’oblige à s’inscrire en cachette au vélodrome de Roubaix à l’âge de six ans. Elle fait par la suite ses études en Belgique, en sport-études, pour avoir plus de temps à consacrer à sa passion.

Quelques années plus tard, à l’âge de 19 ans, la jeune femme passe professionnelle avant de devenir championne de France sur route en 2012. Elle arrêtera finalement sa carrière de cycliste en 2015. «Vous savez, chez les dames, on est pratiquement pas rémunérées (...) Avec Tony (Gallopin, son mari, églement coureur cycliste), on se voyait peu en fonction de nos courses. Et puis je trouvais qu'en ayant commencé très tôt avec les pros vers 18 ans, j'avais fait le tour de la question. J'ai dû faire un choix. J'ai préféré passer à autre chose» expliquera t-elle à l'Est Républicain.

De championne de France à consultante

En parallèle de son parcours sportif, Marion Rousse commence une carrière de consultante. Elle débute en 2014 sur Eurosport, dans l’émission Les Rois de la Pédale avant d’être finalement débauchée par France Télévisions pour commenter cette édition du Tour aux côtés d’Alexandre Pasteur. On la retrouve également avec Laurent Luyat dans Vélo Club, dans Stade 2 et dans Tout le Sport.

Marion Rousse a également été hôtesse sur le podium du Tour de France entre 2014 et 2016 et a été nommée l'année dernière ambassadrice du Prix Antargaz de la Combativité, qui récompense à chaque étape du Tour le coureur le plus combatif. Elle est également connue pour être mariée au coureur professionnel Tony Gallopin (Lotto-Soudal).

Fin de notre journée marathon, on approche doucement de la fin du Tour de France... @celine.geraud_nimo Une publication partagée par Marion Rousse Gallopin (@rousse_marion) le

20 Juil. 2017 à 11h30 PDT

Très active sur les réseaux sociaux, Marion Rousse publie régulièrement sur son compte Instagram des photos des coulisses du Tour. Elle aura réussi à convaincre le public, qui la félicite régulièrement pour ses interventions quotidiennes.