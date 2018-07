France-Belgique : ils ratent le but de Samuel Umtiti pour faire une photo, leur tweet devient viral

La photo d'un groupe de supporters des Bleus assistant mardi à la diffusion du match entre la France et la Belgique connaît une viralité saisissante depuis plusieurs heures.

Pour cause, les fans ont tourné la tête au mauvais moment pour regarder l'objectif. En arrière-plan, on peut en effet observer l'écran de télévision figé sur l'action amenant le but de Samuel Umtiti.

«Donc on regardait le match #FRABEL et ma grand mère voulait prendre une photo. Si vous regardez de plus prêt vous verrez qu'on a loupé le but.», a écrit en commentaire le twittos @Jo_svn.

Donc on regardait le match #FRABEL et ma grand mère voulait prendre une photo. Si vous regardez de plus prêt vous verrez qu'on a loupé le but. pic.twitter.com/sNFWBwaFN2 — Protheus (@Jo_svn) 10 juillet 2018

Depuis sa diffusion sur Twitter, le post avait été retweeté plus de 4.500 fois. En battant la Belgique mardi soir, la France s'est qualifiée pour la 3e finale de Coupe du Monde depuis vingt ans après 1998 et 2006.