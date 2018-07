Angleterre-Croatie : un photographe enseveli sous les joueurs croates après le but de Mandzukic

Un photographe de l’AFP s’est retrouvé, mercredi, enseveli sous une nuée de joueurs croates en train de célébrer le but de la victoire de Mario Mandzukic, pendant la demi-finale de Coupe du monde entre la Croatie et l’Angleterre (2-1 a.p).

«J'étais en train de changer d'objectif alors que les joueurs s'approchaient de moi», raconte Yuri Cortez, qui se trouvait juste à côté des panneaux publicitaires, à l'un des emplacements prévus pour les photographes.

«Ils ont continué à s'approcher et ils me sont tombés dessus. C'était un moment de folie, ils étaient très heureux. Et à un moment, ils se sont rendu compte que j'étais en dessous !», rigole Cortez.

Habituellement en poste au bureau de l'AFP à Mexico, il a gardé ses réflexes sous la montagne de joueurs et appuyé sur le bouton, tirant des clichés très proches de la jubilation croate. «Ils m'ont demandé comment j'allais. Un a récupéré mes objectifs et un autre (le défenseur Domagoj Vida) m'a fait une bise», a-t-il dit.