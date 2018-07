Coupe du monde 2018 : l'Argentin Nestor Pitana, arbitre de la finale France-Croatie

Ainsi, l’Argentin, considéré comme l’un des meilleurs «sifflet» de cette compétition, a déjà arbitré les deux sélections. Pour les Bleus, c’était lors du huitième de finale face à l’Uruguay.

Une nomination qui, à l’époque, avait fait jaser aussi bien coté français – les hommes de Didier Deschamps venaient d’éliminer l’Argentine –, que coté uruguayen en raison de la forte rivalité qui oppose les deux pays sud-américains. Finalement, Nestor Pitana avait parfaitement tenu son rôle, signant une prestation très sereine.

La Croatie a également croisé l’arbitre argentin durant cette Coupe du monde 2018, lors des huitièmes de finale. Les Croates s’étaient alors imposés aux tirs aux buts face au Danemark.

Nestor Pitana sera assisté par Hernan Maidana et Juan P. Belatti. Le Néerlandais Bjorn Kuipers sera le quatrième arbitre.

Referee designations FWC 2018 Match 64: #FRA ⁠ #CRO ⁠ ⁠⁠(15 July) FINAL Referee: Nestor PITANA (ARG) ASR 1: Hernan MAIDANA (ARG) ASR 2: Juan P. BELATTI (ARG) 4th Off. Bjorn KUIPERS (NED) Res.Ass.Erwin ZEINSTRA (NED) @FIFAWorldCup pic.twitter.com/iqJmgyxZPk

Pour la petite finale, qui attribuera la troisième place de cette Coupe du monde, la Fifa a désigné l’arbitre iranien Alireza Faghani. Il sera assisté par Reza Sokhandan et Mohamed Mansouri. Le Sénégalais Malang Diedhiou sera le quatrième arbitre de ce match.

Referee designations FWC 2018 Match 63: #BEL⁠#ENG⁠ ⁠ ⁠⁠(14 July) Play-off for third place





Referee: Alireza FAGHANI (IRN)



ASR 1: Reza SOKHANDAN (IRN)



ASR 2: Moha. MANSOURI (IRN)



4th Off: Malang DIEDHIOU (SEN)



Res.Ass: Djibril CAMARA (SEN)@FIFAWorldCup pic.twitter.com/fmML3WdBaH

— FIFA Media (@fifamedia) 12 juillet 2018