Sondage exclusif : 83% des Français pensent que les Bleus vont gagner la Coupe du monde

Les Français font confiance aux Bleus. 83% d'entre eux pensent que l'équipe de France va remporter la Coupe du monde en battant la Croatie dimanche, selon un sondage Ifop - Fiducial pour CNews.

Un quart d'entre eux estime même que les hommes de Didier Deschamps vont « certainement » aller chercher une deuxième étoile à broder sur le maillot. Ils ne sont que 5% à penser qu'ils ne gagneront « certainement pas ».

Les amateurs de football se montrent encore plus confiants, 95% d'entre eux ne doutant pas de la victoire face aux Croates.

Les performances de Kylian Mbappé et de ses coéquipiers contre l'Uruguay en quart de finale et contre la Belgique en demi-finale ont apparemment séduit les Français. Interrogés au lendemain du huitième de finale contre l'Argentine, ils n'étaient en effet qu'une minorité (46%) à croire en la victoire finale des Bleus.

Un enthousiasme partagé

Et cet enthousiasme est universel, quelque soit la profession, le sexe, ou l'origine géographique. Les plus jeunes se montrent toutefois légèrement plus confiants que les plus âgés, les 18 - 24 ans étant 92% à penser que les Bleus vont gagner contre 78% des 65 ans et plus.

Si l'on prend en compte la tendance politique, les électeurs de Marine Le Pen sont les plus sceptiques ( 79 % sont certains de la victoire ) alors que ceux d'Emmanuel Macron sont les plus confiants (93%).