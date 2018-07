Coupe du monde 2018 : les députés encouragent les Bleus dans une vidéo

Ce vendredi, dans la cour d'honneur de l'Assemblée nationale, une cinquantaine de députés et de collaborateurs de tous bords ont enregistré une vidéo de soutien pour les Bleus, qui tenteront de remporter dimanche la finale de la Coupe du monde en Russie.

Ils se sont réunis peu avant la fin de la séance matinale, qui avait pour objet le projet de réforme constitutionnelle. La vice-présidente de l'Assemblée, Carole Bureau-Bonnard (LREM) avait auparavant informé les élus de cette initiative, lancée par le président de l'hémicycle, François de Rugy (LREM).

Aux cris de «Allez les Bleus» et «atchik, atchik, atchik, aïe, aïe aïe», les députés, certains munis de drapeaux tricolores, ont encouragé les joueurs de l'équipe de France de football. Parmi les élus, on peut distinguer Philippe Gosselin (LR), Marc Fesneau (LREM) ou encore l'ancienne ministre Sylvia Pinel (non inscrite).

Quand les députés chantent "Allez les bleus" pic.twitter.com/LxacdgRqTm — JeanBaptiste Daoulas (@jbdaoulas) 13 juillet 2018

Erwan Balanant (MoDem) est ensuite sorti du rang pour inviter les députés à un «clapping», tandis que la garde des Sceaux Nicole Belloubet les prenait en photo.

«On ne va pas être sur la photo quand même», a, de son côté, réagi un député de La France insoumise.