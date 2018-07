Coupe du monde : la Fifa sanctionne les Anglais pour des chaussettes

La Fifa a infligé une amende à la Fédération anglaise de football, dont l'équipe a été éliminée aux portes de la finale de la Coupe du monde par la Croatie. La raison ? Les chaussettes de trois joueurs anglais.

Raheem Sterling, Dele Alli et Eric Dier auraient ainsi violé le règlement de l'organisateur de la compétition lors du quart de finale opposant l'Angleterre à la Suède (2-0). Ils portaient au-dessus de leurs chaussettes officielles Nike, des chaussettes de maintien de chevilles d'une marque anglaise.

Dans un courrier, adressé à la Fédération anglaise, la Fifa affirme que les joueurs ont «continué (après un premier avertissement, ndlr) à afficher des marques commerciales non autorisées sur l'équipement». Cette violation du règlement Médias et Marketing de la Coupe du monde et du règlement de l'équipement de la Fifa a donc été sanctionnée par une amende d'environ 60.000 euros. Andreas Granqvist, un joueur suédois, a également été puni pour le même motif.

Selon la BBC, la Fédération anglaise envisage de faire appel de la sanction.