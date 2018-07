Finale dames de Wimbledon, Kerber-Williams : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

La finale dames de l'édition 2018 de Wimbledon sera diffusée dans son intégralité samedi 14 juillet à partir de 15h sur la chaîne beIN Sports. Le match opposera l'Allemande Angelique Kerber à l'Américaine Serena Williams.

Serena Williams, 36 ans, va disputer sa première finale de Grand Chelem depuis son retour dans au plus haut niveau suite à la naissance de son premier enfant il y a dix mois, Alexis Olympia Ohanian.

Grâce à sa victoire en demi-finale sur l’Allemande Julia George (numéro 13 mondial) en deux manches (6-2, 6-4), elle s'est qualifiée pour la dixième finale de Wimbledon de son histoire. Pour le moment, elle s'est imposée à sept reprises sur le gazon londonien et totalise 23 titres en simple en Grand Chelem (7 Open d'Australie, 3 Roland-Garros et 6 US Open).

Le dernier match opposant Williams à Kerber a été remporté par l'Américaine lors de la finale de l’édition 2016 du même tournoi (7-5 6-3). L'Allemande compte bien cette fois-ci ne pas laisser passer sa chance...