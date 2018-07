Emmanuel Macron invite un blessé de guerre à la finale de la Coupe du monde

Il y a pile un an, le caporal-chef Manuel perdait une jambe lors d'une opération militaire au Mali. Aujourd'hui, il se trouvera dans les tribunes présidentielles à Moscou, sur l'invitation d'Emmanuel Macron, pour assister à l'éventuel sacre de la France face à la Croatie.

Vendredi soir, le caporal-chef Manuel croisait Emmanuel Macron dans les jardins de l'hôtel de Brienne, le ministère des Armées. Selon Europe 1, il a immédiatement profité de cette occasion en or pour demander une faveur au président français : « J'ai osé lui demander de remercier l'équipe de France de la part d'un blessé de guerre qui a perdu la moitié de son corps, mais qu'ils ont quand même réussi à faire vibrer ».

Grand prince, Emmanuel Macron lui a tout simplement répondu : « Pourquoi ne pas leur dire vous-même ?».

Alors qu'il s'imaginait probablement dans son canapé pour admirer une possible victoire des Bleus, le caporal-chef Manuel assistera donc à Moscou à l'un des matchs les plus attendus de l'histoire du football français. « C'est plus qu'un honneur d'accompagner le Président de la République à un tel évènement. Je vais être fier de chanter La Marseillaise à ses côtés», a-t-il déclaré ému.