France-Croatie : à Paris, la fan zone du Champ-de-Mars déjà saturée

Prise d'assaut par des hordes de supporters venus pour la finale France-Croatie, la fan zone du Champ-de-Mars a déjà atteint sa capacité maximale, à deux heures du coup d'envoi du match.

Pour des raisons de sécurité, la préfecture de police de Paris demande ainsi à la population de «ne plus converger vers les points de filtrage et de ne plus essayer de rentrer sur le site», comme elle l'indique sur son compte Twitter.

#FRACRO la jauge de la fan zone du Champ de Mars est atteinte, pour des raisons de sécurité nous vous demandons de ne plus converger vers les points de filtrage et de ne plus essayer de rentrer sur le site. https://t.co/8Qlq8JuKyH — Préfecture de police (@prefpolice) 15 juillet 2018

90.000 personnes rassemblées

Située à proximité de la tour Eiffel, en plein coeur de la capitale, la fan zone du Champ-de-Mars peut accueillir jusqu'à 90.000 personnes.

Une heure à peine après son ouverture, ce dimanche 15 juillet, sa capacité maximale était déjà atteinte.

Un mouvement de foule

Selon des informations de France Info, peu après l'annonce de la préfecture, une foule se serait amassée devant les barrières, filtrant l'entrée à la fan zone du Champs de Mars, malgré les mises en garde.

Des barrières auraient cédé sous la pression et plusieurs personnes se seraient retrouvées coincées, d'autres à terre écrasées par les barrières ou piétinées.

Horrible mouvement de foule à l'entrée Bourdonnais/Bouvard. La sécurité a dû céder sous la pression. Les gens en pleurs. #ChampdeMars #FRACRO pic.twitter.com/kTWfkM6r6J — Pierre Tremblay (@tremblay_p) 15 juillet 2018

La sécurité civile parle d'une vingtaine de blessés. Compte tenu de la situation, la fan zone a été rouverte et des fans supplémentaires ont pu y accéder.

Vendredi, le préfet de police qui organise la sécurisation de la fan zone, avait pourtant prévenu qu'une fois la limite de 90.000 personnes atteinte, plus personne ne pourrait rentrer sur le Champ-de-Mars.