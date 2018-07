Les réactions politiques après la victoire des Bleus

Les réactions politiques de tous bords ne se sont pas fait attendre après la victoire des Bleus dimanche 15 juillet en Coupe du monde face à la Croatie.

Le président de la République Emmanuel Macron a réagi sur Twitter en cinq lettres à la victoire de l'équipe de France, avec un simple «MERCI».

«L'équipe de France donne un bonheur immense à notre pays, qui n'efface pas toutes les difficultés ni les disparités mais qui permet l'unité, a déclaré à l'AFP l'ex-président François Hollande. Il faut utiliser ces moments, trop rares, pour assurer encore davantage de cohésion et ne pas seulement se satisfaire d'une fête de quelques jours.»

«On est les champions, on est, on est, on est les champions ! Bravo #LesBleus ! Et bravo aux Croates pour leur jeu. Beau moment de football, beau moment de rassemblement et de fierté nationale», a, de son côté, tweeté François de Rugy (LREM), le président de l'Assemblée nationale.

Bravo l’Equipe de France ! C’est fait !!!!! Bravo Didier Deschamps et tous ses joueurs. HISTORIQUE !



....et de 4 buts ! Champions du monde !! Bravo les Bleus, bravo l'@equipedefrance, bravo Deschamps et bravo la France ! #fiersdetrebleus et fiers d'être champions ! https://t.co/sw4Ly0tx9s — Boris VALLAUD (@BorisVallaud) 15 juillet 2018

Champions du monde!!!! Quel match! Quels joueurs! Ils ont réussi... Merci Didier Deschamps pour ce bonheur! #fiersdetreBleus #FRACRO — Valérie Pécresse (@vpecresse) 15 juillet 2018

Champions du monde !!!!!!! Quel bonheur ! Quel match ! C'était un rêve, vous en avez fait une réalité !!!!!!



Merci les Bleus !!!!!!! #FRACRO #CM2018 #FiersdetreBleus — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 15 juillet 2018

A l'international, Donald Trump a également eu un mot de félicitations pour les joueurs de Didier Deschamps.

«Félicitations à la France, qui a pratiqué un football extraordinaire, pour sa victoire à la Coupe du monde 2018», a tweeté le chef d'Etat américain. «Par ailleurs, félicitations au président Poutine et à la Russie pour l'organisation d'une Coupe du monde vraiment géniale -- l'une des meilleures !»