La France championne du monde, en direct : Les Bleus en route pour les Champs-Elysées

Au lendemain du succès historique des Bleus en Coupe du monde, la France se réveille folle de joie. De retour à Paris ce lundi, Didier Deschamps et ses joueurs s'apprêtent à vivre une journée de folie avec notamment la descente des Champs-Elysées. Vivez les événements en direct.

18h

Après voir enfilé un costume, les Bleus sont montés dans le bus qui doit les amener sur Paris, où ils défileront sur les Champs-Elysées.

17h37

Le bus attend toujours les Bleus, qui auront eu le temps de se remettre des trois heures de vol depuis Moscou, à Roissy. Les joueurs ne devraient pas tarder à monter à bord pour rejoindre Paris.

17h24

17h13

Les Bleus rejoindront les Champs-Elysées dans environ une heure. Ils y monteront sur un bus à impériale pour remonter l'avenue, déja noire de monde.

17h06

Les joueurs de l'équipe de France posent sur le tarmac avec le trophée. Ils mettent l'ambiance en chantant « qui ne saute pas n'est pas Français»

17h01

La ministre des Sports Laura Fessel ouvre la porte,

17h

La porte de l'appareil va bientôt s'ouvrir. Qui la franchira en premier ?

16h53

Le personnel de l'aéroport de Roissy a formé un comité d'accueil pour les Bleus. L'avion est en train de s'arrêter. Un drapeau français flotte depuis la fenêtre de la cabine de pilotage.

16h51

Le tapis rouge a été dressé en l'honneur des Champions du monde. Ils seront accueillis par la minisre des Sports, Laura Flessel.

Le protocole se met en route. Les hôtesses portent des panneaux "Paris vous aime". Le personnel de l'aéroport est chaud pic.twitter.com/hdyNyUgos0 — Pierre Rateau (@Pepiwack) 16 juillet 2018

16h50

Les Bleus prendront place à bord d'un bus arborant la deuxième étoile.

Le bus avec les pour transporter les Bleus à leur descente de l’avion ! C’est la folie sur les Champs et partout en France #FRACRO #FiersdetreBleus #Rusia2018 #CM2018 #BleusEnFinale #CHAMPIONDUMONDE2018 pic.twitter.com/u5OPrOxcvY — Coupe du monde 2018 (@russie_2018_) 16 juillet 2018

16h45

L'équipe de France est de retour ! L'avion des Bleus vient de se poser à l'aéroport de Roissy, d'où ils se rendront directement sur les Champs-Elysées, avant une réception à l'Elysée et une soirée à l'hôtel Crillon.

16h29

A quelques heures de l'arrivée des Bleus, certaines boutiques ont anticipé pour éviter toute dégradation.

La boutique @nikefootball des Champs-Elysées s’est barricadée avant l’arrivée des Bleus pic.twitter.com/w1iFiJRaVN — Guillaume Filleul (@gee_yome) 16 juillet 2018

16h01

On connaît l'heure précise de l'arrivée des Bleus en provenance de Moscou : ils atteriront sur le tarmac de Roissy à 16h42.

15h43

Les Croates sont déja arrivés chez eux et défilent devant des milliers de supporters.

15h32

Les Champs-Elysées sont déja remplis de supporters. Mais les Bleus ne devraient pas arriver avant la fin de l'après-midi.

15h25

Les Champs-Elysées attendent les Bleus. Le célèbre Fouquet's a affiché un message de remerciement pour les héros du jour.

14h20

Les joueurs de l'équipe de France vont recevoir la légion d'honneur, a indiqué l'Elysée.

13h44 :

L'avion transportant l'équipe de France championne du monde de football a quitté Moscou peu après 13h30, avec retard, en direction de Paris.

Le vol des Bleus vers la capitale française, où ses supporteurs l'attendent notamment sur les Champs-Elysées pour une parade exceptionnelle à partir de 17h30, est désormais attendue à Roissy vers 17h05, avec une grosse heure de retard donc, selon les prévisions disponibles sur le site des aéroports de Paris.

11h39 :

L'ancien ministre (PS) des Sports Patrick Kanner a réclamé lundi une hausse du budget du ministère des Sports et une loi de programmation, face à l'échéance des Jeux olympiques de 2024.«Cette victoire nous oblige: si on croit au sport, aux valeurs fédératrices du sport, il faut en faire une priorité politique», a estimé l'ex-ministre sur franceinfo. «Je le dis à ma collègue et amie Laura Flessel (ministre actuelle des Sports, NDLR): battez-vous pour que votre budget 2019 soit à la hauteur des enjeux», a-t-il ajouté.

11H27 :

Les pompiers vont rendre hommage aux Bleus. Ils aspergeront d'eau l'avion des joueurs français, une fois qu'il se posera sur le tarmac de Roissy cet après-midi.

10h37 :

La police a procédé à 102 interpellations dimanche soir à Paris (dont 90 gardes à vue). On dénombrait lundi matin partout en France 292 gardes à vue.

10h17 :

2 personnes sont mortes en célébrant la victoire des Bleus : un quinquagénaire à Annecy (Haute-Savoie) et un automobiliste à Saint-Félix (Oise).

09h32 :

La presse croate exprimait lundi sa «fierté». «Merci héros! Vous nous avez tout donné», titre le quotidien sportif Sportske Novosti.« Flamboyants, vous êtes les plus grands, vous êtes notre fierté, vos noms seront écrits à jamais en lettres d'or!», commente le journal qui publie une photo du visage triste de Luka Modric, trophée de meilleur joueur du tournoi en mains. «Coeurs valeureux. Vous nous avez rendu fiers», dit le quotidien Jutarnji List. «La Croatie vous fête, vous êtes en or», renchérit son concurrent Vecernji List selon qui l'équipe de Zlatko Dalic a rendu «la Croatie meilleure» depuis un mois.

09h21 :

19,34 millions de Français ont suivi cette finale sur TF1 dimanche soir.

08h27 :

Malade pour cette finale face à la Croatie, Kanté n'a pas eu son rendement habituel. Cela n'a pas empêché ses coéquipiers de lui rendre hommage dimanche soir...

Nnnnnnnnn’Golo Kanté !!!





Les coulisses de la victoire sur Snapchat !! equipedefrance pic.twitter.com/Obj8iNGBVz — Equipe de France (@equipedefrance) 15 juillet 2018

08h10 :

Revivez en images le parcours héroïque des Français.

7h40 :

L'émouvant message du chef de l'Etat en l'honneur d'un soldat français grièvement blessé au Mali et invité dans la délégation française pour suivre la finale du Mondial.

« Dites aux joueurs qu'ils ont fait rêver un petit Français comme moi. »





Très beau discours d'@EmmanuelMacron dans les vestiaires de l'@equipedefrance, en l'honneur de l'adjudant-chef blessé il y a quelques mois alors qu'il combattait au Mali. #FRACRO #MerciLesBleus pic.twitter.com/4h7NXDDiGf — En Marche (@enmarchefr) 15 juillet 2018

7h17 :

La RATP va célébrer lundi la victoire de l'équipe de France qui a remporté la Coupe du monde de football en Russie, en renommant six stations de métro en hommage aux vainqueurs, a-t-elle annoncé dans un communiqué. La station Avron (ligne 2) prendra le nom de «Nous Avron Gagné», Charles de Gaulle - Etoile (ligne 2) se transformera en «On a 2 Étoiles», Victor Hugo(ligne 2) deviendra «Victor Hugo Lloris», Bercy (lignes 6 et 14) sera dite «Bercy les Bleus», Notre-Dame des Champs (ligne 12) sera «Notre Didier Deschamps» qui aura droit à un autre hommage puisque Champs-Elysées - Clémenceau (ligne 13) sera «Deschamps Elysées – Clémenceau».

Les stations du métro parisien aussi disent Merci les Bleus ! #ChampionsDuMonde #FiersdetreBleus pic.twitter.com/7C8jnE086N — François d'Estais (@fdestais) 16 juillet 2018

7h03 :

L'image continue de faire le tour des réseaux sociaux. Elle montre Emmanuel Macron exulté après le premier but marqué par la France.

Crédit : Alexey NIKOLSKY

6h32 :

«Encore!», «un bonheur éternel», «le jour de gloire est arrivé», «la tête dans les étoiles» : la presse encense les Bleus ce matin.

6h26 :

La soirée d'hier a été émaillée de quelques débordements et violences. A Paris notamment, une trentaine de jeunes ont pillé le Drugstore Publicis des Champs-Elysées et un homme a été gravement blessé lors d'une rixe.

RIP le Drugstore des champs Élysées ... pic.twitter.com/EMrWkFEypc — Guillaume Gomez Chef (@ggomez_chef) 15 juillet 2018

6h20 :

Programme chargé pour les nouveaux champions du monde. Ils sont attendus à Roissy à 15h55, puis descendront les Champs-Elysées vers 17h avant une réception à l'Elysée par le président de la République Emmanuel Macron.