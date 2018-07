14e étape : par où passe le Tour de France le 21 juillet ?

La 14e étape du Tour de France 2018, le samedi 21 juillet, partira de Saint-Paul-Trois-Châteaux pour rallier l’arrivée à Mende. Retrouvez l’itinéraire et tous les horaires de passage de la caravane et du peloton dans toutes les communes traversées.

Le passage dans le massif central ne sera pas de tout repos pour le peloton qui aura quatre difficultés sur cette 14e étape accidentée et longue de 188 kilomètres. Les coureurs, qui traverseront les gorges de l’Ardèche et exploreront les Causses ainsi que les Cévennes, auront au programme la Côte du Grand Châtaignier (4e catégorie, 1 km à 7,4%), le Col de la Croix de Berthel (2e catégorie, 9,1 km à 5,3%), le Col du Pont sans Eau (3e catégorie, 3,3 km à 6,3%) et la Côte de la Croix Neuve (2e catégorie, 3 km à 10,2%).

Le départ sera donné à 13h10 et le peloton traversera notamment les villes de Rochemalle, Cheyres, Soleyrols, ou encore Balsièges pour rejoindre l’arrivée à Mende prévue à 17h40 (à une allure moyenne de 42km/h).