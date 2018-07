«L'Afrique a gagné la Coupe du monde» : l'émission Daily Show accusée de racisme

Connue pour son ton humoristique, l'émission américaine The Daily Show ne fait pas rire les Français. Pour avoir suggéré que « l'Afrique a gagné la Coupe du monde », le présentateur Trevor Noah se voit accuser de racisme.

Après la diffusion d'un résumé de la finale, ce dernier, de nationalité sud-africaine, s'écrie « Oui !!! L'Afrique a gagné la Coupe du monde !! » et effectue une petite danse. « Ils sont obligés de dire que c'est l'équipe de France, mais regardez ces types : tu n'obtiens pas ce bronzage en te promenant dans le sud de la France. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la France est l'équipe réserve de l'Afrique. Une fois que le Nigeria et le Sénégal sont éliminés, c'est vers elle que vous vous tournez. C'est comme quand Paul Simon gagne un grammy award (le chanteur a remporté le prix pour une chanson inspirée de la musique sud-africaine, ndlr), vous dites : 'ok on prend !' ».

TONIGHT: Congratulations to Africa on winning the 2018 Men’s World Cup! pic.twitter.com/ly1wxU1VzT — The Daily Show (@TheDailyShow) 17 juillet 2018

Mais en France, la blague a du mal à passer. L'humoriste Kevin Razy a ainsi envoyé un message à l'intention du Daily Show, rappelant que dans notre pays la remarque sur la présence de joueurs « africains » en équipe de France était un argument utilisé par les racistes.

This is what racists say about our team here in France. You didn't know, now you know. https://t.co/25oYInJerS — Kevin Razy (@KevinRazy) 17 juillet 2018

Non mais c’est pas possible le Daily Show et l’Afrique là ? Il y a une ironie, un truc qui m’échappe ? Parce que sinon c’est gravissime — Matteu Maestracci (@MMaestracci) 17 juillet 2018

Et de nombreux internautes ont dénoncé ce qui apparaît à leurs yeux comme une blague de mauvais goût.

J'aimais bien le Daily show avant qu'ils fassent les même remarques que Jean-Marie Le Pen. https://t.co/0UXqkfjGqY — Flavien Auffret (@FlavienAuffret) 17 juillet 2018

C'est pas sensé être des Démocrates / des libéraux de gauche, The daily show? ... https://t.co/2q3LcwJNnI — Mathieu Philippe (@MoArtis) 17 juillet 2018

Face à ce faux-pas commis par Trevor Noah, le discours prononcé hier par Barack Obama semble, quant à lui, d'une intelligence rare. Présent en Afrique du Sud pour le centenaire de la naissance de Nelson Mandela, qui sera célébré ce mercredi, l'ex-président américain a appelé à regarder au-delà de la couleur de peau pour prendre conscience de notre humanité commune, sans oublier nos racines. «Demandez à l'équipe de France, qui vient de gagner la Coupe du monde. Ils ne ressemblent pas tous à l'idée que je me fais des Gaulois. Mais ils sont français, ils sont français».