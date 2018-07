Où acheter le maillot à deux étoiles de l'équipe de France ?

Depuis la victoire de la France en Coupe du monde, les fans recherchent activement le maillot arborant deux étoiles. Mais il est quasiment introuvable.

20.000 exemplaires du maillot avaient été mis en vente dès la fin du match, mais tous sont partis en à peine quatre minutes...

Nike a ainsi fait savoir que le nouveau maillot serait à nouveau disponible à la vente sur Internet avant la fin du mois, et en boutiques à partir du 14 août. Il est recommandé de s'inscrire sur le site officiel de Nike ou de la Féderation française de football pour être informé de la disponibilité de la tunique tant convoitée.

Le maillot sera vendu à 140 euros s'il s'agit d'un modèle «authentic» et 80 euros si il s'agit d'un «Replica». Le premier est identique à celui porté par les joueurs sur le terrain. Il épouse plus la forme du corps et il bénéficie de l'ensemble des technologies mises en avant par Nike. Quand au Replica, il est donc un peu plus ample et il est surtout plus facile à trouver en boutique que l'authentique.

Il est possible également de se tourner vers les sites de revente en ligne. Le maillot à deux étoiles de l'équipe de France est déjà en vente sur Ebay ou Le Bon coin. Mais les prix sont prohibitifs, et le risque est (très) grand de tomber sur une contrefaçon.