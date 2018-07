Quand Antoine Griezmann déclare sa flamme à une star NBA

La passion d’Antoine Griezmann pour la NBA est connue depuis bien longtemps. L’attaquant de l’Atlético Madrid ne loupe ainsi pas une occasion d’aller assister à un match, ou de s’afficher avec des maillots de différentes franchises.

C’est donc tout naturellement que le numéro 7 des Bleus a interrompu l’interview de son coéquipier et ami pour déclarer au micro de Fox Sports «I love Derrick Rose».

Griezmann avait déjà croisé la route de l’ancien meneur de jeu des Bulls et des New York Knicks en 2016 alors qu’il assistait à une rencontre au Madison Square Garden.

Il en avait alors profité pour rencontrer celui dont il est fan depuis des années. Les deux hommes avaient même eu l’occasion d’échanger leurs maillots respectifs.

Thanks to @NBA for making my dream true #GriziVak pic.twitter.com/n4Uq0NyY0o

L’actuel joueur des Minnesota Timberwolves a répondu à la déclaration d’amour de Griezmann le lendemain, le complimentant pour son titre mondial via Twitter.

Huge congrats to my friend @AntoGriezmann on the #WorldCup win and the Man of the Match honors in the final. Great tournament my man, enjoy the celebration! pic.twitter.com/0sVoSaGaAE

— Derrick Rose (@drose) 16 juillet 2018