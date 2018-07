Le gardien belge Thibaut Courtois moqué par Twitter

Huit jours après la défaite de la Belgique face à la France en demi-finale de Coupe du monde et des déclarations polémiques de Thibaut Courtois qui avaient suivi, le gardien belge continue de faire l'objet de moqueries et de détournements sur Twitter.

Face à la déferlante de railleries, Courtois risque fort de voir l'étiquette de «mauvais perdant» lui coller à la peau un bon bout de temps. Sur le site de micro-blogging, l'émoji représentant le drapeau belge est même désormais associé au mot «seum» (colère en argot) en hommage au joueur.

Voici une sélection non-exhaustive des posts Twitter les plus drôles moquant Thibaut Courtois et son aigreur.

Le i remorque de Thibaut Courtois est prêt à rejoindre Madrid. pic.twitter.com/0UiyKPx7X3 — Miki (@Webber219) 18 juillet 2018

Il y a ceux qui ont le seum (des bisous Courtois) et puis il y a Cavani pic.twitter.com/zEsgrnV8Pa — Mouv' (@mouv) 18 juillet 2018

[Décla]Courtois : "Je ne profiterais plus de ma piscine, elle bien trop bleu" répond-il à sa fille #LesBleus2018 pic.twitter.com/GaFVUi92db — Matt' マッテオ (@NazarLeP) 18 juillet 2018

Thibaut Courtois veut bien revenir jouer en Espagne, à condition que l'Atlético arrête de jouer à rien, que le Barça fasse un peu moins de passes sinon c'est de la triche et qu'Eden Hazard vienne avec lui sinon c'est dommage pour le foot. https://t.co/6bqUF6oP9C — SO FOOT (@sofoot) 18 juillet 2018

"La France ne mérite pas, leur jeu est moche, il ne font que défendre".





- 11 buts inscrits à partir des 1/8





- Menée au score seulement 10 min sur tout le tournoi.





- 4 buts en finale.





Solide





Les rageux le parfum Seum de Courtois est dispo. #LepopeeRusse#FRA — Sacha Rey (@sacharey21) 18 juillet 2018

Qui ne seum pas n’est pas Courtois hey !





Qui ne seum pas n’est pas Courtois hey ! @thibautcourtois — • Gunther Love • (@Sylvain_Quimene) 18 juillet 2018

[Décla]Courtois : "Ma copine et moi c’est fini ... elle a osé me préparer un cordon bleu" #lesbleus2018 pic.twitter.com/33zjfVSZIs — Asheraw (@Asherawfr) 17 juillet 2018

Pour tous ceux qui se demandent: le parfum d’Umtiti c’est Nectar de Courtois de chez Chanel — Jeremy Nadeau (@Twittdejeremy) 17 juillet 2018

Pour rappel, Thibaut Courtois s'était montré particulièrement remonté après France-Belgique (1-0). «C'était un match frustrant, la France a joué à rien, a joué à défendre avec onze joueurs à 40 mètres de leur but. A joué en contre-attaque avec Mbappé qui est très vite. C'est leur droit, ils savent que quand (l'adversaire) joue très bas, c'est là qu'on a eu des problèmes. (...) La frustration est là car on perd contre une équipe qui n'est pas meilleure que nous, on a perdu contre une équipe qui joue à rien, qui défend.», a-t-il dit à la RTBF.

Juste après la finale remportée par les Bleus, Courtois avait été l'auteur d'une nouvelle charge contre l'équipe de France. «J'ai éteint la télé à la 94e, je n'avais pas du tout envie de voir la France célébrer sa victoire», avait-il avoué.