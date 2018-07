L'Elysée dément avoir demandé d'accélérer la descente des Champs-Elysées

Le passage de l'équipe de France sur les Champs-Elysées n'aura finalement duré qu'une bonne dizaine de minutes. Ce, alors que la plupart des supporters avaient attendu plusieurs heures pour apercevoir les champions du monde.

Pointée du doigt, l'Elysée a formellement démenti mercredi avoir demandé que la descente des Champs-Elysées par les Bleus soit accélérée, dénonçant une «vaine polémique» après les accusations d'accaparement des Bleus portées par certains députés et supporters.

Démenti formel : il n’a jamais été demandé d’accélérer la descente des Champs-Elysées. Au contraire, la Présidence de la République a toujours indiqué à ses interlocuteurs que la durée envisagée semblait trop courte 1/2 — Bruno Roger-Petit (@PPElysee) 18 juillet 2018

Le président @EmmanuelMacron a respecté l’agenda souhaité par l’équipe de France et ses représentants. La victoire des Bleus ne mérite pas cette vaine polémique. 2/2 — Bruno Roger-Petit (@PPElysee) 18 juillet 2018

Pourtant, selon des informations du Figaro, c'est l'Elysée et la préfecture de police qui avaient décidé d'écourter la descente, alors qu'elle devait au départ durer une heure. Le retard pris lors du voyage pourrait avoir poussé l'Elysée à demander à ce que les Bleus rejoignent la réception assez tôt, notamment avant le début des journaux de 20h.

«Il faut être très clair : à partir du moment où un certain nombre de festivités ont été envisagées, l'équipe de France, son staff, ses joueurs, on n'a plus rien dirigé. Il y a eu différentes éventualités qui ont été évoquées, on a su assez vite que le président Macron voulait recevoir l'équipe, à quelle heure, on ne savait pas. Différents plans ont été établis : est-ce qu'on va aux Champs-Elysées directement de Roissy ? Est-ce qu'on a le temps de faire la descente des Champs-Elysées puis l'Elysée ?», s'était défendu mardi matin sur France Info le chef de presse des Bleus Philippe Tournon.

Sur les réseaux sociaux, ils ont été nombreux à faire part de leur déception.

12 minutes de traversée des #ChampsElysées contre + de 4h en 1998.



Pas de présence au balcon de l’hôtel #Crillon alors que même après la défaite en 2006, les joueurs étaient venus...



Le contexte sécuritaire aura du mal à justifier seul ce “service minimal”...#Championdumonde2018 — Jo (@ABrandNewJo) 16 juillet 2018

Une blague ce passage des Bleus sur les Champs-Elysees. Attente énorme pour un passage éclair... Assez honteux pour tous ces gens qui ont attendu parfois jusqu'à 5h... — Said El Abadi (@Selabadi) 16 juillet 2018

Descente express des #ChampsElysées où des centaines de milliers de personnes attendaient depuis des heures et longue séquence dans la cour de l’Elysée. Cherchez l’erreur... — Olivier Picard (@OlivierPicard) 16 juillet 2018

La parade des bleus aux champs Élysées elle était décevante. Clairement rien à voir avec la ferveur de 98 #ChampsÉlysées — leaine (@Lp_azp) 16 juillet 2018

.On fera appel à la VAR pour revoir le passage du bus ! pic.twitter.com/tDymwBIhO5 — Blandine Garot (@Blandine_Garot) 17 juillet 2018

Franchement @FFF @EmmanuelMacron vous auriez pu mieux faire. Trop rapide, trop impersonnel, on espérait revivre 98 mais on est loin #ChampsÉlysées — Joseph (@Lordhostiles) 16 juillet 2018





Merci !





(Par contre vous avez défilé beaucoup trop vite...)#championdumonde2018#FiersdetreBleus #ChampsElysees pic.twitter.com/zfdUoixYt6 — C H A M P I O N D U M O N D E (@ahenstep) 16 juillet 2018

#champsélysées Franchement heureusement que j'ai connu 1998 car 2018 pas de communion avec les supporters, bien nul ce retour — Mr Quatorze (@nagchampa03) 16 juillet 2018

😡 @equipedefrance



- devant chez #Nike ce matin, dégagez (j'y étais).



- devant le Crillon, dégagez.



- 10 min pour vous, puis cassez vous on va à l' @Elysee



Supporter depuis tjs, disant qu'on aurait cette ⭐️⭐️ qd personne n'y croyait, suis déçu, c'est minable #ChampsElysees — JC'▼ (@jc_roux) 16 juillet 2018





Content d'attendre en plein soleil Le prolo? #FRA⁠ ⁠ #CM2018⁠ ⁠ #WorldCup⁠ ⁠ #ChampionsDuMonde #ChampionsDuMonde

— pat-le-nerveux (@Patracklamatrak) 16 juillet 2018

Le bus qui passe en 15mn sur les Champs. Le zéro ambiance sur le péron de l'Elysée. Célébration ratée. Dommage. Ils auraient dû faire un podium place de la Concorde. #CM2018 #championdumonde2018 #ChampsElysees — VincentS (@VincentS_22) 16 juillet 2018

Des milliers de supporters attendaient ensuite l'apparition des Bleus au palace du Crillon dans la soirée, ils ont vu leurs espoirs douchés. Exaspérés par l'attente et déçus, des fans ont laissé éclater leur colère. Parmi eux, certains ont jeté des bouteilles sur les forces de l'ordre présentes, qui ont ensuite fait évacuer la place de la Concorde. «Notre venue au palace du Crillon n'a jamais été programmée de notre part», a dit Philippe Tournon.