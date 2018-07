A quelle date est prévue la sortie du jeu PES 2019 ?

Jeu vidéo incontournable depuis des années, la version 2019 de PES sera disponible en France dès le 30 août prochain.

Une nouvelle fois, les fans du célèbre jeu de football de chez Konami devraient se régaler. Depuis quelques temps, PES se rapproche de plus en plus de son concurrent (FIFA) et grapille des joueurs grâce à son gameplay.

Reste à savoir si cela sera encore le cas pour cette nouvelle saison. Encore quelques jours à tenir.