Tour de France 2018 : Geraint Thomas remporte la 12e étape au sommet de l'Alpe d'Huez

Geraint Thomas (Sky) s’est imposé au terme de la douzième étape, courue entre Bourg-Saint-Maurice et l’Alpe-D’Huez. Steven Kruijswijk, échappé depuis le début de la journée, a été repris dans les derniers kilomètres de l’ascension finale.

Les principaux favoris au classement général se sont disputés la victoire au sprint. Un exercice dans lequel le Britannique était le plus à l'aise, ce qui lui permet de glaner sa deuxième victoire d'étape en deux jours.

Sur la ligne, Thomas a précédé le Néerlandais Tom Dumoulin (Sunweb), deuxième la veille, et le Français Romain Bardet (AG2R La Mondiale). Chris Froome (Sky), quadruple vainqueur du Tour, termine à la quatrième place, à quelques secondes du trio de tête. Quitana (Movistar), distancé dans les sept derniers kilomètres, a lâché une cinquantaine de secondes.

Vincenzo Nibali (Bahrain), qui figurait dans le bon groupe et s'était plusieurs fois porté à l'attaque dans la dernière ascension a été jeté à terre à quatre kilomètres de l'arrivée, dans la confusion. Une chute apparemment provoquée par des motos et le public. Le Sicilien a pu toutefois remonter sur le vélo et a franchi la ligne avec une poignée de secondes de retard sur le groupe de tête.

Les Sky une nouvelle fois sifflés

Dans la montée, Froome a essuyé une nouvelle fois des sifflets. Selon les images, un spectateur a même essayé de s'en prendre à lui, la main levée. Des huées ont également accueilli Thomas lors de la cérémonie protocolaire sur le podium.

Dans la montée de l'Alpe d'Huez, un spectateur s'en est pris à Christopher Froome ! #TDF2018 pic.twitter.com/uc0035nl4P — France tv sport (@francetvsport) 19 juillet 2018

Rigoberto Uran, l’un des favoris de cette édition 2018 de la Grande Boucle, dauphin de Christopher Froome la saison dernière, a abandonné avant même le début de l’étape.

Coté sprinteurs, cette étape aura causé une véritable hécatombe puisque Gaviria (Quick-Step), Groenewegen (LottoNL-Jumbo) et Greipel (Lotto-Soudal) ont jeté l’éponge. La veille, Mark Cavendish et Marcel Kittel avaient terminé hors délais.