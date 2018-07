Bayern Munich - PSG en match amical, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le PSG se rend en Autriche pour affronter ce samedi 21 juillet le Bayern Munich en match amical. Une rencontre à suivre en direct et en intégralité à partir de 16h05 sur beIN SPORTS.

Le nouvel entraîneur parisien, Thomas Tuchel, emmènera 18 joueurs pour ce match organisé à Klagenfurt dans le cadre de l'International Champions Cup.

Le groupe pour le déplacement à Klagenfurt

@FCBayern



@IntChampionsCup





Gardiens: Buffon, Cibois, Descamps



Défenseurs: Georgen, Mbe Soh, Nsoki, Rimane, Zagre



Milieux: Bernede, Dagba, Diarra, Nkunku, Rabiot, Toufiqui



Attaquants: Fressange, Postolachi, Jesé, Weah pic.twitter.com/t4i5nowNNj — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 20 juillet 2018

Si Gianluigi Buffon, Adrien Rabiot, Lassana Diarra, Jesé ou encore Christopher Nkunku seront présents, les joueurs qui ont disputé la Coupe du monde sont encore au repos et ne reprendront que dans les prochains jours. Quant à Marco Verratti et Lyvin Kurzawa, qui ont pourtant disputé les deux premiers matchs amicaux du PSG, ils sont actuellement en protocole de reprise et ne feront pas le voyage.