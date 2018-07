Magnus Cort Nielsen remporte la 15e étape du tour de France

Magnus Cort Nielsen a remporté la 15e étape du Tour de France, dimanche 22 juillet, au terme d'un parcours de 181,5km reliant Millau à Carcassonne.

En terminant devant Ion Izagirre (Bahrain-Merida) et Bauke Mollema (Trek Segafredo), Cort Nielsen a donc signé le deuxième succès en deux jours pour Astana, au lendemain de la victoire de l'Espagnol Omar Fraile sur les hauteurs de Mende. Agé de 25 ans, le Danois s'est imposé pour la première fois dans le Tour, qu'il n'avait encore jamais disputé.

Magnus Cort Nielsen is the first rider to win a stage in Le Tour since Nicki Sørensen in 2009! @MagnusCort est le premier à remporter une étape du Tour depuis Nicki Sørensen en 2009 ! #TDF2018 pic.twitter.com/8cRYlhtjub — Le Tour de France (@LeTour) 22 juillet 2018

Cort Nielsen, qui possède une bonne pointe de vitesse, a gagné deux étapes de la Vuelta en 2016, notamment la dernière à Madrid. Comme la veille sur la route de Mende, le peloton a laissé filer une grosse échappée, 29 coureurs, après un début d'étape très animé. Dans la montée du Pic de Nore, la principale difficulté du jour, le Polonais Rafal Majka s'est dégagé pour rejoindre et distancer un duo français (Julien Bernard et Fabien Grellier).

Il a basculé en tête au sommet, avant les 40 derniers kilomètres, et a insisté dans la descente jusqu'à 14 kilomètres de l'arrivée. La jonction effectuée avec le double meilleur grimpeur du Tour (2014 et 2016), le groupe de tête s'est disputé la victoire. Le Néerlandais Bauke Mollema a attaqué à 7 kilomètres mais a emmené avec lui deux coureurs plus rapides que lui, Cort Nielsen et l'Espagnol Ion Izagirre (2e).

Les larmes de Lilian Calmejane

Le Français Lilian Calmejane, membre de l'échappée, n'a pu lutter pour la victoire dans les derniers kilomètres. En larmes, le Tarnais, qui évoluait en partie sur les routes de son département, a pris la 7e place. «Je ne comprends pas les tactiques de certaines équipes», a réagi à chaud le «régional» de l'étape, qui a mis en cause l'équipe Trek de Mollema. «Ils ont joué avec mes nerfs. Ils ont préféré faire troisième avec Mollema, ils m'ont enterré».

Calmejane s'était risqué à tenter un raid... à plus de 100 kilomètres de l'arrivée, avant de se relever après avoir compté plus d'une minute d'avance sur les autres échappés. Dans le Pic de Nore, l'Irlandais Dan Martin a pris les devants sur le peloton. Mais il a été repris au bas de la descente. Le Tour observera lundi sa seconde journée de repos.