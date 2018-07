Mesut Özil quitte la sélection allemande

«C'est avec un coeur lourd et après beaucoup de réflexion que, à cause des événements récents, je ne jouerai plus pour l'Allemagne de matches internationaux aussi longtemps que je ressens du racisme et du manque de respect à mon égard», écrit le joueur d'origine turque sur son compte Twitter.

«Comme beaucoup de gens, mes racines ancestrales recouvrent plus qu'un seul pays. J'ai certes grandi en Allemagne, mais mon histoire familiale a ses racines solidement basées en Turquie. J'ai deux coeurs, un allemand et un turc», a détaillé dimanche après-midi le milieu de terrain d'Arsenal sur Twitter.

Özil sort de son silence après avoir été au centre de la polémique, après la publication de ce fameux cliché sur lequel lui et son compatriote Ilkay Gündogan posent aux côtés du chef de l'Etat turc, Tayyop Erdogan, alors en pleine campagne électorale pour sa réélection, finalement obtenue. Cela avait valu aux deux joueurs de lourdes critiques, surtout après l'élimination précoce des champions du monde 2014 dès la phase de groupes en Russie. Certains observateurs les ont accusés de manquer de loyauté envers l'Allemagne. Il avait assuré que son geste n'avait «aucune intention politique».

Pour Özil, c'est surtout l'absence de soutien de la Fédération (DFB) qui l'a poussé à s'en aller : «Lors de ces deux derniers mois, ce qui m'a le plus peiné est le mauvais traitement que m'a infligé la DFB et son président Richard Grindel». «Je ne servirai plus de bouc émissaire (à Grindel, ndlr) pour son incompétence et son incapacité à faire correctement son travail», a conclu le joueur de 29 ans, sacré champion du monde avec l'Allemagne en 2014.

The past couple of weeks have given me time to reflect, and time to think over the events of the last few months. Consequently, I want to share my thoughts and feelings about what has happened. pic.twitter.com/WpWrlHxx74

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) 22 juillet 2018