Sporting Lisbonne - OM en match amical : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L'Olympique de Marseille affronte le Sporting Lisbonne en match de prépration, samedi 28 juillet. Une rencontre à suivre en différé sur Canal+ à partir de 21h.

Septième match de préparation pour les hommes de Rudi Garcia qui doivent toujours se passer des champions du monde (Florian Thauvin, Steve Mandanda et Adil Rami) et de la nouvelle recrue, finaliste malheureux (Duje Caleta-Car), en vacances jusqu’au 6 août. Mais également Bouba Kamara (actuellement avec les U19), Rémy Cabella et Lucas Ocampos (blessés).

Sakaï et Khaoui présents

Les Marseillais, au Portugal depuis le mardi 24 juillet, affrontent une formation portugaise qui a connu un été très agité avec la démission du président suite à une crise très profonde. Plusieurs joueurs ont quitté le club faute d’argent mais d’autres ont décidé de rester.

Ce sont dans ces conditions que l’OM, avec notamment Hiroki Sakaï et Saïf-Eddine Khaoui, derniers à avoir repris l’entraînement, vont devoir monter en puissance à quelques jours de la reprise du championnat de Ligue 1.