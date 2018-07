17e étape : par où passe le Tour de France le 25 juillet ?

La dix-septième étape du Tour de France 2018, le mercredi 25 juillet, partira de Bagnères-de-Luchon pour rallier Saint-Lary-Soulan. Retrouvez l’itinéraire et tous les horaires de passage de la caravane et du peloton dans toutes les communes traversées.

La 17e étape de la Grande Boucle, qui s’étalera sur 65 km, est l'une des plus attendues de cette 105e édition. Au programme de l'étape la plus courte depuis 30 ans, deux cols de 1re catégorie : la montée de Peyragudes (1645m), le col du Val Louron-Azet (1580m), et le col du Portet, hors catégorie, une montée de 16km à 8,7 % à 2215 mètres d'altitude.

Le peloton prendra le départ à 15h15 puis traversera notamment les villes de Castillon-de-Larboust, Portet de Luchon, Loudenvielle, Azet et Vignec pour une arrivée à Saint-Lary-Soulan aux alentours de 17h44. (A une vitesse moyenne de 26km/h).