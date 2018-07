Benjamin Pavard n'est pas Jeff Tuche, selon Jean-Paul Rouve

Durant la Coupe du monde, Benjamin Pavard s'était fait gentiment chambrer par son coéquipier Adil Rami sur sa ressemblance avec Jeff Tuche, le personnage interprété par Jean-Paul Rouve dans trois films mettant en scène la famille Tuche.

Une comparaison, liée notamment à sa coupe de cheveux, qui avait quelque peu agacé le latéral de l'équipe de France, qui s'était confié sur le sujet dans une interview à l'Equipe magazine. « Si Jeff Tuche lit cette interview, qu'il vienne manger des frites avec moi ! C'est le seul point commun que j'ai avec lui. Les cheveux, pas trop ! », avait-il déclaré.

Benjamin Pavard peut désormais se rassurer : il ne ressemble en rien à Jeff Tuche, et c'est Jean-Paul Rouve lui-même qui le dit. « Je suis bien d'accord avec toi, tu n'as pas du tout la même coupe de cheveux, rétorque le comédien dans une courte vidéo avant d'ajouter d'un accent ch'ti, parce que Jeff Tuche c'est plus mousseux, tu vois ? », lance l'acteur dans une vidéo postée sur Instagram depuis ses vacances en Norvège.

« J'ai lu que tu voulais manger des frites avec moi… Avec grand plaisir! Quand tu veux, on mange des frites. (…) Mon gars, contacte-moi et on va se manger des frites », ajoute Jean-Paul Rouve. Originaire du Nord où les frites sont une spécialité, Benjamin Pavard pourrait bien répondre favorablement à l'invitation.