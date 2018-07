La frappe de Benjamin Pavard contre l'Argentine élue plus beau but de la Coupe du monde

Parmi les 169 buts inscrits pendant un mois en Russie, c’est donc cette magnifique demi-volée du joueur de Stuttgart qui a remporté le gros lot. Le natif de Maubeuge, révélation tricolore de ce Mondial, devient ainsi le premier joueur européen à remporter ce prix depuis sa création en 2006. Il succède à James Rodriguez (2014).

Cette sublime frappe (à voir en vidéo ci-dessous), qui avait permis aux Bleus de revenir à 2-2 face à l’Argentine de Lionel Messi, a devancé au classement le coup franc de Juan Quintero lors de Colombie-Japon et la frappe lointaine de Luka Modric lors d’Argentine-Croatie.

Vous avez été des milliers à décider que sa demi-volée était le plus beau but de la Coupe du Monde la FIFA 2018 !





