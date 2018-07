Tout savoir sur Julian Alaphilippe, meilleur grimpeur du Tour de France 2018

Julian Alaphilippe, le puncheur de l’équipe Quick-Step, a remporté mardi 17 juillet la dixième étape du Tour de France. S'il ne gagnera sûrement jamais la Grande Boucle, il est malgré tout l’un des plus beaux fleurons du cyclisme français.

Né à Saint-Amand-Montrond, dans le Cher, en 1992, Julian Alaphilippe a commencé sa vie de sportif par le cyclo-cross. Médaillé d’argent au championnat du monde juniors en 2010, sa carrière connait un premier coup d’arrêt la même année, avec une blessure à un genou qui l’amène à reconsidérer sa carrière.

Il intègre alors l’équipe cycliste de l’Armée de Terre, qui lui permet d’obtenir un contrat de trois ans tout en soignant sa blessure. Très rapidement, le pari est une réussite puisque le jeune Julian devient champion de France de cyclo-cross espoirs deux années d’affilée, en 2012 et 2013.

Pourtant, Alaphilippe ne reçoit, à l’expiration de son contrat avec l’Armée de Terre, aucune proposition d’équipes françaises. Il prend alors la décision de rejoindre l’équipe Etixx-iHNed, réserve de l’équipe belge Omega Pharma-Quick Step, et décide de désormais se consacrer uniquement au cyclisme sur route. Un pari osé au regard de ses performances dans les catégories jeunes en cyclo-cross.

Dès sa première saison professionnelle, Alaphilippe montre une réelle capacité à gagner. Une étape du Tour de Bretagne, un du Tour de Thuringe, le Grand Prix Südkärnten, et surtout une étape du Tour de l’Avenir (le Tour de France des moins de 23 ans), sur le plateau de Glières.

L’année suivante, en 2013, l’équipe Omega Pharma-Quick Step, consciente de son talent, lui offre un contrat. Pour sa première saison avec «les grands», Julian montre d’impressionnantes qualités qui lui permettent d’accrocher deux podiums sur le Tour de Catalogne, et de remporter une étape, mais aussi les classements du meilleur jeune et du meilleur sprinteur sur le Tour de l’Ain.

Dans les pas de Laurent Jalabert

À ce moment de sa carrière, Julian Alaphilippe doit encore se fixer sur le coureur qu’il veut devenir. Remarquable puncheur, il n’a pas la pointe de vitesse suffisante pour concurrencer les sprinteurs, ni les aptitudes en montagne pour suivre les meilleurs quand la route s’élève sur la durée. Restent alors les Classiques, qui semblent constituer un terrain de jeu parfait pour le jeune homme.

En 2015, il prend ainsi de nombreuses places d’honneur sur les classiques ardennaises. Septième sur l’Amstel Gold Race en jouant l’équipier de Michal Kwiatkowski, il réussit l’exploit de terminer deuxième sur la Fleche wallonne, trois jours plus tard, derrière l’Espagnol Alejandro Valverde. Moins d’une semaine plus tard, rebelote sur le Liège-Bastogne-Liege, toujours deuxième derrière l’expérimenté coureur espagnol. Cette performance est tout simplement la meilleure pour un Français sur «la Doyenne» depuis Laurent Jalabert en 1998. La fin de sa saison sera également réussie. Prolongé par son équipe pour deux saisons supplémentaires, le Français remporte l’étape reine du Tour de Californie, qu’il finira à la deuxième place au classement général.

Le début de la saison 2016 sera plus compliqué pour le jeune puncheur, en raison d'une mononucléose dépistée à la fin de la saison précédente. Alaphilippe réalise toutefois à nouveau de belles places sur les classiques ardennaises, et gagne une nouvelle fois l’étape reine du Tour de Californie sur lequel il remportera également le classement général. Enfin en forme, le jeune puncheur est aligné sur le Criterium du Dauphiné, qu’il termine à la sixième place, remportant au passage le classement du meilleur jeune.

2016 sera également l’année des débuts de Julian Alaphilippe sur le Tour de France. Présent dans de nombreuses arrivées disputées, il n’arrivera cependant ni à remporter une étape, ni à s’emparer du maillot balnc de meilleur jeune, propriété du Britannique Adam Yates. En toute fin de saison, Alaphilippe, chef de file de l’équipe de France sur les championnats d’Europe sur route, se classe deuxième derrière Peter Sagan.

La saison 2017 voit tout d'abord Alaphilippe confirmer les belles promesses entrevues les saisons précédentes. Tout démarre ainsi parfaitement, avec les maillots blanc (meilleur jeune) et vert (meilleur sprinteur) sur le Paris-Nice, qu’il termine à la cinquième place. Il se classe ensuite troisième sur Milan-San Remo, avant de subir un coup d'arrêt important : sa saison est tronquée par une blessure au genou consécutive à une chute sur le Tour du pays Basque. Une blessure terrible, qui le pousse à faire une croix sur les classiques ardennaises, sur lesquelles il avait de grandes ambitions, et sur le Tour de France. En toute fin de saison, enfin revenu à son meilleur niveau, il termine deuxième du Tour de Lombardie, derrière Vincenzo Nibali.

2018, une année en or

Une profusion de places d’honneur qui commence à peser sur le Français, qui souhaite enfin passer le cap et remporter de grandes courses. L’année 2018 le comblera à ce niveau. Sa saison démarre sur les chapeaux de roue. Aligné sur la course Colombia Oro y Paz (Colombie), il remporte la quatrième étape. Leader de l’équipe Quick-Step sur le Paris-Nice, Alaphilippe est idéalement placé (deuxième du classement général) avant les deux dernières étapes de montagne. Mais son profil de puncheur plutôt que de pur grimpeur l’empêche de suivre les meilleurs, et il terminera finalement la «Course au soleil» à une décevante 18e place.

Le meilleur est pourtant encore à venir pour le jeune Français. Alors que beaucoup s’interrogent sur sa prestation au Paris-Nice, il prépare son grand rendez-vous de la saison, les classiques ardennaises, au Tour du Pays basque, sur lequel il remporte les deux premières étapes devant Primoz Roglic.

Surtout, le 18 avril, Julian Alaphilippe remporte sa première grande classique, la Flèche Wallonne, en devançant au sommet du Mur de Huy le quadruple tenant du titre, l’Espagnol Alejandro Valverde. Une victoire attendue par tout le cyclisme français depuis 1997 et la victoire de Laurent Jalabert.

Aligné sur le Tour de France 2018 pour la deuxième fois de sa carrière, Alaphilippe s’est également offert un immense bonheur en remportant la dixième étape, au Grand Bornand. Une étape qui passait, pour l’anecdote, par le Plateau de Glières, sur lequel il avait remporté son étape du Tour de l’Avenir.

Un bonheur qui en appelait d’autres, et Julian Alaphilippe a parfaitement su saisir les occasions qui lui étaient proposées pour lever à nouveau les bras sur cette Grand Boucle. Dès la première étape pyrénéenne, la 16e de ce Tour de France 2018, le puncheur de la Quick Step a réussi à se glisser une fois de plus dans une échappée victorieuse en attaquant sur le sommet du Portillon. En rattrapant Adam Yates, qu’il a poussé à la faute dans la descente finale, Alaphilippe s’est ainsi offert une deuxième victoire sur la course la plus prestigieuse du monde. Il a également marqué de nombreux points au classement du meilleur grimpeur, pour lequel il fait désormais figure d’immense favoris. S’il parvenait à conserver ce maillot distinctif, Alaphilippe signerait un Tour de France 2018 remarquable, comparable à celui réalisé par Warren Barguil en 2017, avec deux victoires d’étapes et le gain du classement du meilleur grimpeur.

Une performance qui laisse espérer des lendemains enchantés.