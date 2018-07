Le président de l'AS Roma demande Messi en compensation de Malcom

Le président de l'AS Roma n'est pas près de digérer le « vol » de Malcom, qui s'apprêtait à signer dans son club avant que le FC Barcelone ne fasse capoter le transfert et recupère le joueur en provenance des Girondins de Bordeaux. James Pallotta a ainsi demandé aux dirigeants du club catalan de lui donner Lionel Messi en guise de compensation.

«De la part de Barcelone, cela semble être une habitude de leur part ces dernières années de faire des choses qui ne se font pas, surtout pour un club jouissant d'une telle réputation. Au fait, ils se sont excusés pour leurs actions. Mais je n'accepte pas ces excuses, a déclaré le président. Je ne pourrais les accepter qu'à deux conditions : qu'ils nous donnent Malcom. Mais cela ne va bien sûr pas arriver. L'autre serait qu'ils fassent un geste de bonne volonté et qu'ils nous donnent au moins Messi.»

Une requête non dénuée d'humour et qui n'a aucune chance d'être satisfaite, mais qui rappelle que la pilule a du mal à passer pour les dirigeants romains. James Pallotta a ainsi rappelé que Malcom voulait rejoindre la Roma et que «le deal était conclu», réitérant son intention de porter l'affaire devant la justice.

Malcom a signé au FC Barcelone en échange d'une indemnité de transfert de 41 millions d'euros.