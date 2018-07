L'espoir du snowboard Elie Soutter meurt le jour de ses 18 ans

Médaillée de bronze en snowboard cross aux Jeux olympiques de la jeunesse en 2017, elle avait été sélectionnée pour les championnats du monde juniors, qui se tiendront du 24 au 28 août en Nouvelle-Zélande. Une trajectoire qui devait la mener vers les Jeux Olympoiques d'Hiver en 2022, où elle aurait pu incarner l'une des principales chances de médialle du Royaume-Uni.

L'équipe olympique de Grande-Bretagne a rendu hommage à la jeune femme. « Nos pensées vont à sa famille et à ses amis en ces moments difficiles. », peut-on lire dans un message posté sur Twitter.

The British Olympic Association is saddened to hear of the sudden passing of snowboard cross athlete Ellie Soutter, aged 18.





Our thoughts are with her family and friends at this sad time.https://t.co/MyyHv2Kf2z pic.twitter.com/3LpQHqOhH4

— Team GB (@TeamGB) 26 juillet 2018