Tom Dumoulin remporte le contre-la-montre de la 20e étape du Tour de France

Le Néerlandais Tom Dumoulin (Sunweb) a remporté, samedi 28 juillet, la 20e et avant-dernière étape du Tour de France à Espelette (Pyrénées-Atlantiques).

De son côté, Geraint Thomas (Sky) n'est plus qu'à 116 kilomètres de gagner le Tour de France. Christopher Froome va également terminer sur le podium après avoir fini deuxième du contre-la-montre au Pays basque.

«Arriver sur le podium avec Geraint Thomas, c'est le rêve, a déclaré le Gallois à la fin de l'étape. C'est incroyable, après une journée très difficile hier. Je pensais que ce n'était pas possible. Je suis très content. Maintenant il ne faut plus que Thomas reste sur le vélo et porte le maillot jaune.»