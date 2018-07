Tour de France : interdictions de circulation, stations de métro fermées..., toutes les perturbations prévues ce dimanche

La 21e et dernière étape du Tour de France 2018 aura lieu dimanche 29 juillet. Pour cet ultime parcours, les coureurs partiront de Houilles (Yvelines) pour une arrivée traditionnelle sur les Champs-Elysées à Paris, causant dans la foulée quelques perturbations pour le trafic, le stationnement et les transports transiliens.

Le parcours

La 105e édition de la Grande Boucle finira son parcours comme la coutume le veut sur la plus belle avenue du monde. Le départ des coureurs de Houilles est prévu pour 16h20 environ.

Avant cela, la caravane du Tour de France entrera dans la capitale par la Porte Maillot dès 16h suivie par les coureurs.

Ils passeront par l'Etoile, la place de l'Alma, l'avenue Montaigne pour ensuite rejoindre les Champs-Elysées autour desquels ils effectueront alors huit répétitions d'un petit parcours prévu. Le circuit passera par les lieux suivants : avenue des Champs-Elysées, place Charles de Gaulle, avenue des Champs-Elysées, place de la Concorde, quai des Tuileries, avenue du Général Lemonnier (en souterrain), place des Pyramides, rue de Rivoli, place de la Concorde.

L'arrivée est prévue vers 19h sur les Champs-Elysées.

Quelles zones sont Interdites au stationnement ?

Les automobilistes n'auront pas le droit de stationner sur le parcours.

Le tracé de l'étape situé dans les Hauts-de-Seine sera ainsi interdit de stationnement dès 22h samedi.

Dimanche, à partir de midi, aucun véhicule ne pourra se garer sur le parcours situé dans Paris Intra-muros et sur les voies transversales de l'avenue des Champs-Elysées, au risque d'être emmené à la fourrière.

Quelles zones sont Interdites à la circulation ?

De 9h30 à 23h30 dimanche, la circulation sera coupée sur le circuit situé autour des Champs-Elysées ainsi que les rues alentours. Ce périmètre regroupe la rue de Presbourg, la rue de Tilsit, l'avenue de Friedland, la rue du Faubourg Saint-Honoré, la rue Saint-Honoré, la rue de l’Echelle, la rue de Rivol, la guichets de Rohan, la place du Carrousel, les guichets du Carrousel, le quai des Tuileries, le pont Royal, le quai Anatole France, le quai d’Orsay, le pont des Invalides, la place du Canada, la rue François 1er, l'avenue George V et la rue Vernet.

La partie basse de l’avenue des Champs-Elysées sera également interdite à la circulation entre la place de la Concorde (exclue) et la place Clemenceau (exclue) à partir de 9h30.

Aucun véhicule ne pourra circuler sur la rue François 1er, la rue Fabert, la rue de l’Université, la place du Président Edouard Herriot, la rue Aristide Briand, la rue de Lille, la rue des Saints Pères, le quai Malaquais, le pont Neuf, le quai du Louvre, la rue de l’Amiral de Coligny, la rue de Rivoli, la place du Palais Royal, la rue Saint Honoré.

L'avenue Georges Pompidou sera également inaccessible à compter de 14h00.

Quelles lignes de transports seront perturbées ?

Les lignes de bus se trouvant sur le parcours de l'étape seront déviées dimanche.

Quant au métro, certaines stations devront fermer temporairement dimanche : Tuileries (ligne 1, entre 14h et 17h), Concorde (ligne 1, 8 et 12, à partir de 7h), Champs-Elysées Clemenceau (ligne 1 et 13, toute la journée), Franklin Roosevelt (ligne 1 et 9, à partir de 09h), George V (ligne 1, à partir de 09h).

Quel dispostif de sécurité ?

Un dispositif de sécurité important sera mis en place pour l'ultime étape tant attendue du Tour de France avec des barrières et des mesures de filtrage pour accueillir les spectateurs. Des contrôles d'identité et des fouilles de sac et bagages pourront également être effectuées.

Ce sera établi dimanche entre 11h et 20h sur les lieux suivants : la Place Charles-de-Gaulle, l'avenue des Champs-Elysées, le rond-point des Champs-Elysées/Marcel Dassault, l'avenue Matignon (partie comprise entre le rond-point des Champs-Elysées/Marcel Dassault et l’avenue Gabriel), l'avenue Gabriel, la place de la Concorde, la rue Royale (partie comprise entre la rue du Faubourg Saint-Honoré et la place de la Concorde), la place de la Concorde, la rue de Rivoli (dans la partie comprise entre la place de la Concorde et l’avenue du général Lemonnier), cours la Reine (dans la partie comprise entre la place de la Concorde et l’avenue Winston Churchill), l'avenue du général Eisenhower, l'avenue Franklin Roosvelt (dans la partie comprise entre l’avenue du général Eisenhower et le rond-point des Champs-Elysées).