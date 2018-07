Geraint Thomas remporte le Tour de France 2018, victoire d'étape pour Alexander Kristoff

Geraint Thomas (Sky) a remporté dimanche 29 juillet le Tour de France 2018, qui s'est terminé au sprint sur les Champs-Elysées, avec une victoire d'étape pour le Norvégien Alexander Kristoff (Emirats).

Le Gallois de 32 ans devance au classement final le Néerlandais Tom Dumoulin et le vainqueur sortant, le Britannique Chris Froome, au bout des 3351 kilomètres.

Pour la sixième fois depuis 2012, la Sky, l'équipe la plus puissante du peloton, inscrit l'un des siens au palmarès de la plus grande course cycliste du monde. Ainsi après Bradley Wiggins (2012) et Chris Froome à quatre reprises entre 2013 et 2016, Geraint Thomas remporte son premier Tour.

La formation britannique a imposé sa puissance collective malgré la réduction nouvelle de 9 à 8 coureurs par équipe. Elle a placé Froome, son habituel leader qui a semblé usé par la répétition des efforts et l'atmosphère souvent hostile rencontrée sur les routes, à la troisième place.

Le dauphin a pris les traits d'un coureur de grande envergure, le Néerlandais Tom Dumoulin (27 ans). Déjà deuxième du Giro fin mai derrière Froome, le champion du monde du contre-la-montre a été devancé cette fois par Thomas pour un peu moins de deux minutes.