Tirage au sort de la phase de groupes de Ligue des champions : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions 2018-2019 aura lieu le jeudi 30 août. Il sera à suivre en direct et en intégralité sur RMC Sport à partir de 12h.

Trois clubs tricolores sont concernés par ce tirage au sort de la C1 qui aura lieu au Forum Grimaldi de Monaco. Le PSG, l'AS Monaco et l'Olympique lyonnais seront en effet les trois représentants tricolores lors de la phase de poules. Pas de tour préliminaire pour l'OL qui doit sa qualification directe à la victoire de l'Atlético Madrid en finale de la Ligue Europa face à l'OM en mai dernier (3-0).

Les trois clubs français ne s'affrontent pas

Les équipes sont réparties en quatre chapeaux, le chapeau 1 comprenant le tenant du titre (Real Madrid), le vainqueur de la Ligue Europa (Atlético Madrid) et les champions des six nations les mieux classées (FC Barcelone, Bayern Munich, Manchester City, Juventus Turin, PSG, Lokomotiv Moscou). A noter que l'ASM et l'OL font partie du chapeau 3.

Pour rappel, deux clubs d’un même pays ne peuvent pas s’affronter lors de cette phase de groupes. Le PSG est ainsi assuré d’éviter Lyon et Monaco lors de ce premier tour, qui se déroulera du 18 septembre au 12 décembre. Le tirage au sort des huitièmes de finale aura lieu le 17 décembre 2018.