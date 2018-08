Ronaldo s'est installé dans une maison luxueuse à Turin

Cristiano Ronaldo, sa petite-amie Georgina Rodriguez et leurs quatre enfants viennent d'emménager dans leur nouvelle maison, au nord de l'Italie.

La star du ballon rond a atterri il y a quelques jours à Turin sur son jet privé pour rejoindre la demeure dans laquelle il vivra tout au long de la prochaine saison. L'international portugais a rejoint la Juventus de Turin, après presque une décennie passée sous les couleurs du Real Madrid.

Cristiano Ronaldo has chosen his Turin residence. A private double-villa. #GdS pic.twitter.com/vEekNqHY1j — Tarek Khatib (@ADP1113) 30 juillet 2018

L'attaquant a choisi une bâtisse moderne et avant-gardiste, située dans les hauteurs de Turin, près de la Gran Madre di Dio, monument phare de la ville, avec vue imprenable sur la vallée. Un quartier où réside notamment l'homme d'affaires et président du groupe Fiat Chrysler Automobiles, John Elkann.

L'attaquant de la Juventus aurait d'ailleurs acquis pas une, mais deux villas, connectées entre elles, avec deux entrées séparées, de vastes jardins, une piscine et une salle de sport. Dans cette demeure entourée d'une végétation luxuriante, «CR7» devrait pouvoir se cacher des regards indiscrets et autres paparazzis.