Natation : Charlotte Bonnet sacrée championne d'Europe du 200 m

La Française Charlotte Bonnet a remporté le premier titre européen de la natation tricolore sur 200 m nage libre en s'imposant en finale des Championnats d'Europe, lundi à Glasgow.

Grande favorite, Charlotte Bonnet, en 1 min 54 sec 95/100, a amélioré son record personnel pour devancer largement la Néerlandaise Femke Heemskerk (1:56.72) et la Russe Anastasia Guzhenkova (1:56.77).

La nageuse niçoise, médaillée de bronze lors des derniers championnats d’Europe de natation, à Londres, en 2016, a pris l’avantage dès le début de la course, et ne l’a plus lâché jusqu’à l’arrivée. Elle signe, avec ce chrono, la neuvième meilleure performance mondiale de l’histoire sur la distance.