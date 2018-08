Mercato foot 2018 : Kepa à Chelsea, un transfert record pour un gardien

La saison 2017-2018 est arrivée à son terme et laisse place au marché des transferts. Suivez toutes les informations du mercato estival.

Kepa Arrizabalaga à Chelsea

Chelsea a activé ce mercredi la clause libératoire du gardien de l'Athletic Bilbao Kepa Arrizabalaga, d'un montant d'environ 80 millions d'euros. Un transfert record pour un gardien de but. International espagnol, Kepa est, à 23 ans, considéré comme le meilleur de sa génération à son poste.

Joe Hart à Burnley

Le gardien international anglais Joe Hart quitte définitivement Manchester City pour rejoindre Burnley. Hart restait sur deux saisons passées en prêt, au Torino (Italie), puis à West Ham. Le montant du transfert est, pour le moment, encore inconnu.

Jérôme Roussillon au VfL Wolfsburg

Jérôme Roussillon, latéral droit auteur d'une superbe saison avec Montpellier, s'est engagé pour quatre ans avec le club allemand de Wolfsburg. Le montant du transfert serait de l'ordre de huit millions d'euros.

Französischer Linksverteidiger für die Wölfe - Jerome #Roussillon hat einen Vertrag bis 2022 beim VfL unterschrieben und trainiert bei der gleich startenden Trainingseinheit bereits in Wolfsburg mit. #Bienvenu, Jerome! #immernurdu #VfLWolfsburg pic.twitter.com/UzKTWCnkai — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) 6 août 2018

Axel Witsel au Borussia Dortmund pour 20 millions d’euros

Le milieu de terrain international belge retourne en Europe ! Après une saison passée en Chine, au Tianjin Quanjian, Axel Witsel s’est engagé pour quatre saisons avec le Borussia Dortmund (Allemagne). Titulaire indiscutable avec la Belgique, Witsel a été pour un montant d’environ 20 millions d’euros par le club de la Ruhr.

Aleix Vidal de retour au FC Séville

L’annonce était attendue, elle est désormais officielle : le latéral droit international espagnol Aleix Vidal est de retour au FC Séville. Il a signé un contrat de quatre saisons avec le club au sein duquel il évoluait lors de la saison 2014-2015. Le club andalou s’est acquitté d’une indemnité de transfert estimé à 8 millions pour arracher son ancien joueur au FC Barcelone, où il n’a jamais réussi à s’imposer.

Arturo Vidal au FC Barcelone

Le milieu de terrain du Bayren Munich Arturo Vidal est transféré au FC Barcelobe pour une indemnité estimée à près de 30 millions d'euros. L'international chilien était pressenti à l'Inter Milan mais le club italien semble avoir jeté son dévolu sur Luka Modric. Le FC Barcelone étudiait également la piste Adrien Rabiot, mais le PSG aurait mis son veto à tout transfert du Français.

Bonucci à la Juventus Turin, Higuain et Caldara au Milan AC

La Juventus Turin et le Milan AC sont tombés d’accord sur le prêt payant de l’attaquant argentin Gonzalo Higuain, à hauteur de 18 millions d’euros, avec une option d’achat de 36 millions d’euros. Les deux clubs se sont également entendus sur un échange entre deux défenseurs centraux : Mattia Caldara rejoint le club lombard, alors que Bonucci rejoint la Juve, avec qui il a évolué entre 2010 et 2017.

Aleksandr Golovin à l'AS Monaco

Révélation de la dernière Coupe du monde, le Russe Alksandr Golovin, 22 ans, s'est engagé pour cinq ans avec l'AS Monaco en provenance du CSKA Moscou. L'indermnité de transfert est évaluée à 30 millions d'euros, auxquels s'ajouteraient des bonus.

Malcom transféré au FC Barcelone

L’ailier brésilien des Girondins de Bordeaux a été acheté par le FC Barcelone. Le montant du transfert s’élève à 41 millions d’euros plus un million de bonus selon les déclarations du club catalan. Malcom s’est engagé pour les cinq prochaines saisons avec le FC Barcelone.

João Moutinho à Wolverhampton

L’international portugais, Joao Moutinho, qui évoluait à l’AS Monaco depuis 2013, a été transféré dans le club anglais de Wolverhampton. Champion d’Europe avec le Portugal en 2016, Moutinho s’est engagé pour deux saisons , le montant du transfert n’a pas été dévoilé.

Andy Delort Prêté à Montpellier

Andy Delort, attaquant du Toulouse Football Club, a été prêté pour une saison avec option d'achat à Montpellier (Ligue 1). « Je suis très heureux, c’est une histoire commencée il y a plusieurs années et finalement aujourd’hui je signe, a confié l’ancien meilleur buteur de Ligue 2 en 2014 (24 buts). C’est le club de ma région, j’ai toujours voulu signer ici. Aujourd’hui c’est fait, je suis soulagé et je suis surtout prêt à faire une très très bonne saison avec Montpellier. »

Yoann Gourcuff à Dijon

Yoann Gourcuff, milieu offensif international français, en fin de contrat avec Rennes, qui ne lui avait pas proposé de prolongation, a signé un contrat d'un an en faveur de Dijon. Gourcuff, en perte de vitesse depuis des années après deux remarquables saisons à Bordeaux (2008-2010), tentera de se relancer en Bourgogne.

Duje Caleta-Car à l'Olympique de Marseille

L'Olympique de Marseille s'est attaché les services du défenseur central international croate, finaliste de la dernière Coupe du monde, Duje Caleta-Car. Âgé de 21 ans, il évoluait depuis 2014 sous les couleurs du Red Bull Salzbourg. L'OM n'a pas précisé le montant du transfert, mais la presse française évoquait ces derniers jours une somme de 20 millions d'euros.

Alisson Becker transféré à Liverpool

Le gardien international brésilien Alisson Becker a été transféré de l'AS Rome au club anglais de Liverpool, pour un montant de 72,5 millions d'euros, un record pour un gardien de but. Alisson, formé à l'Internacional Porto Alegre, avait rejoint l'Italie en 2016. Il a signé pour cinq saisons chez les Scousers.

Wahbi Khazri à Saint-Etienne

Après une saison très réussie avec le Stade Rennais, l'attaquant tunisien de Sunderland a tapé dans l'oeil de l'AS Saint-Etienne. Celui qui a disputé la Coupe du monde en Russie avec les Aigles de Carthage a signé avec les Verts jusqu'en 2022.

Clément Lenglet rejoint le FC Barcelone

C'était dans les tuyaux depuis quelques semaines, c'est désormais officiel. Clément Lenglet, qui évoluait au FC Séville depuis janvier 2017, a été officiellement transféré au FC Barcelone pour 35,9 millions d'euros. L'ancien défenseur de Nancy (23 ans) a signé un contrat de cinq ans et aura une clause libératoire de 300 millions d'euros.

Achraf Hakimi prêté au Borussia Dortmund

Le latéral droit du Real Madrid, Achraf Hakimi, est prêté au Borussia Dortmund pour les deux prochaines saisons. Agé de 19 ans, l'international marocain va s'aguerrir sous les ordres de Lucien Favre (ex-Nice), un peu à l'image du titulaire à son poste, Dani Carvajal qui avait été prêté en Bundesliga (Leverkusen) avant de revenir au club merengue et d'être titulaire.

Cristiano Ronaldo quitte le Real Madrid pour la Juventus Turin

Après neuf ans de très bons et loyaux services, Cristiano Ronaldo quitte le Real Madrid. Le club madrilène a annoncé mardi le transfert du Portugais en direction de la Juventus Turin. CR7 (33 ans) s'engage avec le club italien pour quatre saisons et un salaire de 30 millions d'euros par an.

Luis Enrique, sélectionneur de l'Espagne

A la recherche d'un nouveau sélectionneur après le départ de Fernando Hierro, remplaçant de Julen Lopetegui, viré juste avant le début de la Coupe du monde, Luis Enrique a été officiellement nommé à la tête de l'Espagne lundi. Enrique était sans club depuis son départ du FC Barcelone la saison dernière après avoir a gagné deux Ligas et une Ligue des champions.

Buffon au PSG, c'est fait

Le Paris SG a officialisé vendredi l'arrivée de l'emblématique gardien italien Gianluigi Buffon, dans un communiqué et un message twitter. Buffon, âgé de 40 ans, qui arrivait libre après la fin de son contrat avec la Juventus Turin, s'est engagé pour une année plus une autre en option, précise le PSG.

Cabaye aux Emirats Arabes Unis

Yohan Cabaye, en fin de contrat avec Crystal Palace, s'est engagé avec le club d'Al Nasr à Dubaï. L'ancien milieu de Lille et du PSG (32 ans) s'est engagé pour deux saisons avec le club entraîné par l'Italien Cesare Prandelli.

Yuri Berchiche à l'Athletic Bilbao

Une saison et puis s'en va. Yuri Berchiche ne sera resté qu'une saison au PSG. Le latéral gauche espagnol s'est engagé quatre ans avec l'Athletic Bilbao, club qu'il a fréquenté étant plus jeune, pour un montant de 24 millions d'euros et une clause libératoire de 100 millions d'euros.

Direction Lille pour Jonathan Bamba

L'attaquant de Saint-Etienne, Jonathan Bamba s'est engagé pour cinq ans avec Lille. Il y retrouvera son ancien entraîneur chez les Verts, Christophe Galtier.

VINICIUS JUNIOR AU REAL MADRID

La pépite brésilienne de Flamengo va découvrir les pelouses européennes. Il a été recruté pour 45 millions d'euros.

FRED DEBARQUE A UNITED

Le milieu de terrain du Shakhtar Donetsk Fred portera la saison prochaines les couleurs de Manchester United qui a déboursé 60 millions d'euros pour s'attacher ses services.

SIMONE VERDI A NAPLES

A Bologne depuis 2016, Simone Verdi, 4 sélections en équipe d'Italie, s'est engagé à Naples (25 millions d'euros), où il sera dirigé par Carlo Ancelotti.

Miguel Cardoso nommé entraîneur du FC Nantes

Le Portugais Miguel Cardoso sera l'entraineur du FC Nantes pour les deux prochaines saisons en remplacement de l'Italien Claudio Ranieri, parti à la fin de la dernière saison, a annoncé mercredi le club nantais sur son compte twitter. «OFFICIEL : Miguel Cardoso (46 ans) est le nouvel entraîneur du FC Nantes pour les deux prochaines saisons. Souhaitez-lui la bienvenue en commentaires», a tweeté le club. «Fier de rejoindre le FC Nantes, un club avec un riche palmarès et une énorme identité», a tweeté Cardoso.

Lemar A L'ATLETICO

Comme convenu, l'international français Thomas Lemar s'est engagé lundi 18 juin avec l'Atlético de Madrid. Il quitte l'AS Monaco contre 65 millions d'euros + 15 millions de bonus.

Patrick Vieira entraîneur de nice

Patrick Vieira a été nommé lundi 11 juin entraîneur de l'OGC Nice.

Fabinho à Liverpool

Liverpool a officialisé lundi soir l'arrivée du milieu de terrain brésilien Fabinho, en provenance de l'AS Monaco.

Andrés Iniesta rejoint le Vissel Kobe

L'icône du FC Barcelone Andrés Iniesta a signé jeudi avec le club japonais Vissel Kobe. « J'ai le plaisir d'annoncer qu'Andrés Iniesta va signer pour jouer avec Vissel Kobe après sa carrière historique avec le FC Barcelone », a déclaré M. Mikitani au cours d'une conférence de presse à Tokyo.

Carlo Ancelotti à Naples

Carlo Ancelotti a été nommé entraîneur du club de Naples mercredi soir et succède ainsi à Maurizio Sarri. Limogé en septembre par le Bayern Munich, le technicien transalpin (59 ans) a signé un contrat de trois ans.

UNAI EMERY À ARSENAL

Unai Emery, qui vient de terminer son aventure avec le PSG, a été nommé mercredi nouveau manager d'Arsenal, a annoncé le club londonien où il aura la lourde tache de succéder à Arsène Wenger qui était en poste depuis vingt-deux ans.

Lucien Favre à Dortmund

Lucien Favre, qui entraînait depuis deux ans l'OGC Nice, a été officialisé comme entraîneur du Borussia Dortmund pour les deux prochaines saisons. Le technicien suisse retrouvera un championnat qu'il connaît puisqu'avant de rejoindre la France, il était à la tête du Borussia Mönchengladbach. « Je n’ai pas émis le souhait de partir, a confié Favre sur le site des Aiglons. C’est Dortmund qui a fait la sollicitation. Ne pas être parti l’an dernier ne m’a jamais travaillé. Il s’est trouvé que Dortmund était de nouveau là cette année. C'est tout. C’est un choix. C’est difficile de dire non à Dortmund. »

Manuel Pellegrini à West Ham

Manuel Pellegrini succède à David Moyes sur le banc de West Ham (Premier League). Le technicien chilien, qui entraîné en Chine jusqu’ici (Hebei China Fortune), connaît bien l’Angleterre puisqu’il a dirigé Manchester City entre 2013 et 2016.