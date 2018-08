France - Corée du Nord, quart de finale de Coupe du monde féminine U20 : A quelle heure et sur quelle chaîne ?

Qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde U20, l'Equipe de France féminine affronte la Corée du Nord jeudi 16 août à 19h30. Une rencontre à suivre en direct sur la chaîne C8.

Ce premier match couperet des Bleuettes, qui jouent la compétition à domicile, aura lieu au stade Guy Piriou de Concarneau. A l'issue de la phase de poules, les joueuses de Gilles Eyquem ont terminé à la 1ère place du groupe A. Une position acquise à la faveur de deux victoires (4-1 face au Ghana et 4-0 contre les Pays-Bas) et d'un match nul (0-0 contre la Nouvelle Zélande).

En quarts, elles seront opposées aux Nord-coréennes, qui ont fini deuxièmes du groupe B. Celles-ci ont perdu contre l'Angleterre (1-3), mais ont réussi à battre le Mexique (2-1) et le Brésil (2-1). Reste qu'avec 5 buts encaissés, les asiatiques semblent moins solides que les Françaises.

Les trois autres quarts verront s'opposer l'Espagne et le Nigeria, l'Angleterre et les Pays-Bas, et enfin l'Allemagne et le Japon.