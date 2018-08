Ligue 1 : Marseille avec ses trois champions du monde Mandanda, Rami et Thauvin

Les trois champions du monde de Marseille, Steve Mandanda, Adil Rami et Florian Thauvin, sont titularisés pour la première fois par l'entraîneur Rudi Garcia, dimanche à Nîmes, en clôture de la 2e journée de Ligue 1.

Les trois Marseillais, sacrés champions du monde le 15 juillet avec l'équipe de France aux dépens de la Croatie (4-2), ont repris l'entraînement le 6 août et avaient été ménagés devant Toulouse (4-0) pour l'ouverture de la saison.

Seul l'attaquant Thauvin était entré en jeu devant le TFC et avait inscrit son premier but. Par ailleurs, la jeune recrue croate Duje Caleta-Car, présent également au Mondial avec sa sélection, est également titularisé et formera la charnière centrale de l'OM avec Rami.

Pour sa part, l'entraîneur de Nîmes Bernard Blaquart a reconduit l'équipe qui s'est imposée à Angers (4-3), à la seule exception du latéral gauche Florian Miguel remplacé par Gaëtan Paquiez.

Nîmes rejoue en Ligue 1 au stade des Costières, à guichets fermés, pour la première fois depuis le 2 juin 1993 face au Havre (0-2).

Nîmes : Bernardoni - Alakouch, Briançon (cap.), Landre, Paquiez - Thioub, Savanier, Diallo, Bouanga - Bozok, Ripart

Marseille : Mandanda - Sakai, Rami, Caleta-Car, Amavi - Sanson, Gustavo - Thauvin, Payet (cap.), Ocampos - Germain