Thierry Henry a «envie» de devenir entraîneur de Bordeaux

La piste menant à Thierry Henry est plus que jamais d’actualité à Bordeaux, toujours en quête d’un successeur à Gustavo Poyet. Le meilleur buteur de l’histoire des Bleus, priorité des futurs dirigeants américains des Girondins, pourrait se laisser tenter par l’offre bordelaise.

Actuellement aux Etats-Unis, Thierry Henry est en pleine réflexion sur son avenir. Mais sa volonté semble bien réelle et il serait enclin à vivre sa première expérience comme entraîneur sur le banc de Bordeaux. «Thierry a envie de le faire, a confié Arsène Wenger, son ancien mentor à Arsenal, dans les colonnes de Corse-Matin. Il est intelligent et il en a les qualités.»

Mais avant d’accepter la proposition des Marine et Blanc, l’ancien Gunner attend des garanties, financières, mais aussi à propos du projet des futurs propriétaires américains (General American Capital Partners), qui doivent reprendre le club bordelais en main fin septembre.

Un autre élément entre également dans sa réflexion. Roberto Martinez, sélectionneur de l’équipe de Belgique, lui aurait proposé de devenir son adjoint principal au sein des Diables Rouges, et non plus seulement entraîneur des attaquants, après le départ de Graeme Jones à West Bromwich Albion.

De quoi faire réfléchir Thierry Henry, décidé à se consacrer entièrement à sa carrière d’entraîneur après avoir notamment mis un terme à son rôle de consultant sur Sky Sports il y a quelques semaines.

S’il venait à accepter la proposition, les dirigeants bordelais devraient se tourner vers un autre champion du monde 1998 en la personne de Laurent Blanc, qui a déjà entraîné le club au scapulaire avec succès puisqu’il a décroché un titre de champion de France et la Coupe de la Ligue en 2009. Sans club depuis son renvoi du PSG en juin 2016, l’ancien défenseur est à la recherche d’un nouveau défi et ne serait pas contre un retour en Gironde.

Rémi Garde fait également partie des candidats pour remplacer Poyet, qui devrait être limogé en fin de semaine pour ses propos virulents tenus à l’égard de ses dirigeants. Mais l’ancien entraîneur de l’OL n’est pas libre puisqu’il est à la tête de l’Impact Montréal en Major League Soccer.