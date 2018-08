PSG-Angers, 3e journée de Ligue 1 : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Déjà leader de Ligue 1, le PSG accueille Angers, ce samedi 25 août, pour le compte de la 3e journée. La rencontre est à suivre en direct et en intégralité à partir de 17h sur Canal+.

Malgré les retours tardifs de ses nombreux internationaux, tout va bien pour le club de la capitale. Deux matchs, deux victoires et une 1ère place au classement pour des Parisiens, une nouvelle fois appelés à trôner sur le championnat. Mais tout n’a pas été parfait pour les hommes de Thomas Tuchel. Emmené par sa jeune garde, le champion de France en titre a profité des nombreux cadeaux de Caen pour venir à bout des Normands (3-0) et s’en est remis au talent de Kylian Mbappé pour renverser Guingamp (1-3) après avoir été sérieusement bousculé en première période.

«Il y avait beaucoup de problèmes avec notre organisation pour attaquer, pour défendre et la situation est encore compliquée pour nous parce que les joueurs ne sont pas en top forme puisqu’ils sont arrivés tard après la Coupe du monde», a expliqué l’entraîneur allemand à l’issue de la rencontre, sans oublier de saluer la qualité des Guingampais.

Lui et ses joueurs ont eu une semaine pour travailler et corriger ces différents problèmes. «On a travaillé de manière intensive cette semaine. C'est normal que nous ne soyons pas prêts et pas frais», a confié Tuchel. Et pour cette réception du SCO, si Marco Verratti et Laywin Kurzawa ne pourront toujours pas tenir leur place, il devrait pouvoir compter sur le retour d’Edinson Cavani.

Victime d’une lésion musculaire au mollet gauche en 8es de finale du Mondial contre le Portugal, l’attaquant uruguayen a repris l’entraînement collectif. Même s’il risque de commencer sur le banc des remplaçants, Cavani a de grandes chances de retrouver ses deux compères d’attaque Neymar et Mbappé face à des Angevins qui ont perdu leurs deux premières rencontres et qui se sont inclinés à trois reprises en autant de déplacements au Parc des Princes depuis leur retour dans l’élite.

De son côté, Alphonse Areola retrouvera une place de titulaire dans la cage parisienne à la place de Gianluigi Buffon. «Areola jouera contre Angers et Nîmes. Après, on verra. Je n’aime pas prendre des décisions pour le long terme, a indiqué le coach parisien. Il est important dans cette préparation qu’Alphonse s’adapte à l’équipe.» Le portier tricolore, champion du monde avec les Bleus, n'a en effet plus joué depuis le mois de mai. Et il a besoin de retrouver le rythme en prévision de la Ligue des champions en raison des trois matchs de suspension de Buffon après son expulsion, la saison dernière, face au Real Madrid. Une opportinuté pour Areola de semer le doute dans l'esprit de Tuchel. A lui de la saisir.