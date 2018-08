Marseille-Rennes, 3e journée de Ligue 1 : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Dépassé à Nîmes (3-1), l’OM reçoit Rennes, ce dimanche 26 août, en clôture de la 3e journée de Ligue 1. La rencontre est à suivre en direct et en intégralité à partir de 21h sur Canal+.

«Il nous faut absolument gagner le prochain match.» Rudi Garcia a été très clair, dimanche dernier, avant de quitter le stade des Costières. Le coach olympien a très peu goûté la prestation de ses joueurs face aux Nîmois et attend une réaction de leur part. «Il y a bien longtemps que l’on n’avait pas été aussi mauvais. C’était un soir sans, mais ce ne peut-être qu’un accident parce que si l’on montre ce visage-là cette saison… On a été battu dans l’agressivité. On s’est fait rentrer dedans. On a failli», a lancé, sans concessions, Garcia.

Et les Phocéens semblent avoir retenu la leçon de cette fâcheuse sortie alors qu’ils avaient parfaitement lancé leur saison face à Toulouse (4-0). «On sait que c’est une erreur de parcours et que ça ne se reproduira pas», a assuré Morgan Sanson. Le milieu de terrain et ses coéquipiers sont déterminés à montrer un autre visage, eux qui seront privés de Steve Mandanda (blessé). «Ce match est derrière, on a revu les fondamentaux et on attaque le match de Rennes plus serein», a-t-il ajouté.

Cette situation n’est pas sans rappeler celle vécue la saison dernière à la même époque. Corrigés par Monaco en principauté (6-1), les Marseillais se devaient de rectifier le tir lors de la venue de ces mêmes Rennais au Vélodrome. Mais ils avaient subi une nouvelle déconvenue (1-3) qui avait provoqué la colère des supporters. A eux d’éviter pareille mésaventure…