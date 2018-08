Ligue 1 : Thierry Henry trop gourmand pour Bordeaux ?

Thierry Henry s’éloigne de Bordeaux. Pressenti pour devenir le nouvel entraîneur des Girondins, le meilleur buteur de l’histoire des Bleus ne devrait pas s’assoir sur le banc du club au scapulaire en raison de ses trop nombreuses exigences.

Un salaire de deux millions d’euros par an, cinq recrues, ou encore des demandes logistiques familiales… Autant de demandes de l’ancien Gunner qui semblent avoir refroidi les futurs propriétaires américains de GACP (General American Capital Partners) sur une possible arrivée.

De son côté, Henry, n’obtenant pas d’écho positif à ses requêtes, aurait fini par décliner l’offre et ne devrait donc pas connaître sa première expérience comme entraîneur à Bordeaux. Même si les négociations ne seraient pas totalement rompues entre les deux parties et qu'un retournement de situation est toujours envisageable, les dirigeants bordelais se seraient remis en quête d’un successeur à Gustavo Poyet, mis à pied pour ses propos virulents à l’encontre de sa direction.

Et les Girondins pourraient prendre un accent italien, car deux noms reviendraient avec insistance du côté du Matmut-Atlantique : celui de Claudio Ranieri et d’Antonio Conte, tous deux libres depuis leur départ respectivement de Nantes et Chelsea. Henry, Ranieri ou Conte ? Le dénouement devrait avoir lieu dans la semaine.