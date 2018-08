Neymar veut honorer son contrat au PSG

Partira, partira pas ? L’avenir de Neymar est l’objet de tous les fantasmes, notamment en Espagne. Mais l’attaquant brésilien du PSG a tenu à mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes.

Il n’a aucune intention de quitter le club de la capitale. En tout cas pas avant la fin de son contrat avec le champion de France qui s’achève en juin 2022. Interrogé sur son futur et les rumeurs incessantes depuis plusieurs mois qui l’envoient au Real Madrid dans un futur proche, l’ancien Barcelonais a été catégorique.

«J’ai un contrat avec Paris, et je serai là-bas, à Paris», a-t-il confié, ce lundi, sur la chaîne catalane TV3, alors qu’il a profité de sa journée de repos pour se rendre à Barcelone afin de rendre une petite visite à ses anciens coéquipiers et participer à un tournoi de poker. Une bonne nouvelle pour le PSG et tous ses supporters. Mais aussi pour la Ligue 1.