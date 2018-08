Wahbi Khazri fait un don de 10 000 euros à Bastia, son ancien club

Wahbi Khazri n’a pas oublié le Sporting Club de Bastia. De passage ce week-end sur l’Ile de Beauté et au stade Armand-Cesari pour assister au derby contre la réserve de l’AC Ajaccio, l’attaquant tunisien a fait un don de 10 000 euros à la formation corse.

Une jolie marque de reconnaissance envers son club formateur, qui évolue aujourd’hui en Nationale 3. A l’issue de la saison 2016-2017, terminée à la dernière place de Ligue 1, Bastia avait en effet été contraint de déposer le bilan et repartir pratiquement de zéro. Avec ce don, Kazhri souhaitait «apporter sa pierre à la reconstruction du SCB», a écrit le club, très touché par cette démarche.

Avant de lui adresser ses plus sincères remerciements dans un message accompagné de la photo du chèque laissé par le joueur qui évolue désormais à Saint-Etienne. «L’ensemble du club tient à remercier cet enfant de la maison bleue qui, par ce magnifique geste, a montré que le Sporting était à jamais ancré dans son coeur. Pour tout ce que tu as apporté au club par le passé, et pour ton soutien aujourd’hui, c’est avec une grande émotion que le Sporting te remercie Wahbi !» Un bien bel exemple.