Mercato 2018 : pour quand est prévue la fin du marché estival des transferts ?

Ouvert depuis le 9 juin dernier, le mercato 2018 va bientôt fermer ses portes. La fin du marché des transferts est prévue pour le vendredi 31 août à 23h59.

Les clubs de Ligue 1 n’ont plus que quelques heures pour s’activer et s’offrir de nouveaux joueurs. La fin du mercato estival version 2018, ouvert il y a maintenant plus de deux mois, va en effet clôturer ses portes en France.

Généralement, le 31 août est le jour le plus intense du mercato. Beaucoup de transferts se sont faits lors de cette date butoir. Pour rappel, l’an dernier, Kylian Mbappé avait rejoint le PSG, en provenance de l’AS Monaco.