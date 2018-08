Grand Prix d'Italie de Formule 1 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

La lutte entre Lewis Hamilton et Sebastian Vettel va se poursuivre, ce dimanche 2 septembre, au Grand Prix d’Italie. La course sera à suivre en direct et en intégralité à partir de 15h10 sur Canal+.

La longue attente des Tifosi va-t-elle enfin prendre fin ? Les supporters de la Scuderia n’ont plus assisté à une victoire de Ferrari sur le célèbre tracé transalpin depuis 2010 et un succès de Fernando Alonso. Une éternité pour les inconditionnels du «Cheval cabré», qui ont des raisons d’espérer que cette année soit enfin la bonne pour voir l’écurie italienne triompher à nouveau sur ses terres.

Si Lewis Hamilton et Mercedes occupent respectivement les premières places du classement des pilotes et des constructeurs, Ferrari débarque avec des sérieux motifs d’espoirs grâce notamment à la victoire de Sebastian Vettel, la semaine passée, à Spa-Francorchamps. Ce 5e succès de la saison, le 52e de sa carrière, lui a permis de revenir à 17 points de son rival britannique dans sa quête d’une cinquième couronne mondiale et de croire en ses chances de récidiver à Monza, où il s’est déjà imposé en 2008 (Toro Rosso), 2011 et 2013 (Red Bull).

Mais la concurrence promet d’être encore très rude avec les Flèches d’Argent, qui ont fait de ce Grand Prix d’Italie leur chasse gardée ces quatre dernières saisons avec un doublé l’année dernière. Même si l’écurie étoilée ne semble plus aussi impériale. «Nous devons trouver plus de performance et améliorer les domaines où Ferrari est actuellement plus forts que nous», a confié Hamilton à l’issue de sa deuxième place en Belgique.

Le bras de fer s’annonce des plus indécis et il pourrait s’avérer déterminant dans la course au titre. Les cinq derniers vainqueurs à Monza (Vettel en 2013, Hamilton en 2014, 2015 et 2017 Rosberg en 2016) ont à chaque fois été sacré champion du monde en fin de saison.